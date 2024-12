Aparatós accident: Xoquen un cotxe d'autoescola i una furgoneta

per Sergi Guillén

Els accidents de trànsit són una constant a les carreteres i carrers de les nostres ciutats. Entre els més perillosos es troben els xocs entre cotxes i furgonetes a causa de les diferències de mida i pes.

Aquests impactes poden deixar conseqüències importants per als conductors i passatgers implicats, fins i tot si la col·lisió ocorre a baixa velocitat. En aquest tipus d'accidents, les furgonetes, pel seu volum i massa, solen causar danys més grans als cotxes.

Sovint, les col·lisions involucren vehicles que circulen per zones urbanes amb alta densitat de trànsit, on una distracció pot acabar en un accident. Per aquesta raó, és crucial extremar la precaució al volant, sobretot en entorns amb circulació reduïda o industrial.

Accident a Bescanó: un ferit lleu

L'actuació dels serveis d'emergència és fonamental en aquests casos. Equips com el SEM (Servei d’Emergències Mèdiques) i els Bombers acudeixen ràpidament a la zona de l'accident per assistir els ferits i garantir el seu trasllat segur a un hospital. La seva feina és vital per evitar que les lesions s'agreugin i assegurar la seguretat de la resta de conductors.

| SEM

Així doncs, dilluns passat 16 de desembre va tenir lloc un aparatós xoc al municipi de Bescanó, al carrer Narcís Montoriol, dins del polígon industrial.

Un cotxe d'autoescola i una furgoneta van col·lidir, causant importants danys materials en ambdós vehicles. L'impacte va deixar una persona ferida lleu, que va ser atesa al lloc pel SEM abans de ser traslladada a un centre mèdic per a una revisió completa.

Les imatges de l'accident mostren els Bombers intervenint a l'escena. A més d'alliberar la zona, la seva presència va garantir que no hi hagués riscos addicionals, com fuites de combustible o danys a la calçada.

Els Mossos d'Esquadra també van acudir al lloc per realitzar l'atestat i dirigir el trànsit, evitant majors complicacions en una zona amb activitat industrial.

El xoc va tenir lloc al voltant de les 13:22 hores, un moment en què el trànsit en aquesta àrea sol ser dens a causa del moviment de camions i furgonetes. Els testimonis de la col·lisió van destacar la rapidesa amb què van arribar els equips d'emergències i la seva actuació coordinada. La zona va romandre tancada parcialment durant diverses hores fins a la retirada dels vehicles.

Precaució amb els cotxes d'autoescola

Els cotxes d'autoescola circulen sovint en entorns urbans, on els conductors en pràctiques han d'enfrontar-se al trànsit habitual. Per això, és fonamental que la resta de conductors prestin especial atenció i mantinguin la distància de seguretat adequada.

Aquests vehicles solen realitzar maniobres imprevistes, ja que els alumnes estan en procés d'aprenentatge. És important recordar que els cotxes d'autoescola van identificats amb el senyal L, el que alerta als altres conductors de la presència d'un nou aprenent.

Mantenir la calma i evitar avançar bruscament aquests vehicles pot evitar accidents innecessaris. La responsabilitat de tots al volant és clau per garantir una circulació segura. Accidents com el que va ocórrer a Bescanó ens recorden que la precaució i el respecte a la carretera poden evitar situacions perilloses.