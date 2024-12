Màxima preocupació per 2 nous incidents amb monòxid de carboni: Diversos ferits

per Sergi Guillén

El monòxid de carboni és un gas extremadament perillós. Invisible i inodor, se'l coneix com l"assassí silenciós" perquè pot provocar intoxicacions greus o fins i tot la mort sense gairebé símptomes previs. Aquest gas es produeix principalment per la combustió incompleta de combustibles com llenya, gas o carbó en aparells domèstics.

Ahir, els serveis d'emergències de Catalunya van haver d'intervenir en diversos incidents relacionats amb aquest gas mortal. Dos casos a La Llagosta i Salt van deixar a dos homes afectats, mentre que un altre incident greu a Gavà es va saldar amb sis persones hospitalitzades.

Incident a La Llagosta: Activades dues dotacions de Bombers

El primer avís es va registrar poc abans de mitjanit, a les 23:57, a La Llagosta. Una xemeneia que havia realitzat una mala combustió va provocar l'acumulació de monòxid de carboni en un habitatge. Els Bombers de la Generalitat van activar dues dotacions i, en arribar al lloc, van comprovar que els nivells del gas seguien sent elevats.

| ACN

Per sort, la ventilació de l'estança ja s'havia iniciat abans de la seva arribada. Els equips d'emergència van realitzar les comprovacions necessàries per garantir la seguretat a l'interior de l'habitatge. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar un home en estat lleu a l'Hospital de Mollet.

A Salt, un braser provoca un altre accident: Un afectat greu

Només mitja hora abans, a les 23:27, un altre avís va mobilitzar els Bombers al municipi de Salt. Quatre dotacions es van desplaçar fins a un domicili on un braser defectuós havia produït una combustió inadequada. Les conseqüències van ser més greus que a La Llagosta.

Un home va resultar intoxicat per monòxid de carboni i va haver de ser traslladat a l'Hospital Santa Caterina. El seu estat va ser classificat com a greu. Els Bombers van procedir a apagar el braser, ventilar l'habitació afectada i donar suport al SEM en les tasques d'assistència.

Gavà: Sis persones hospitalitzades per intoxicació

L'incident més preocupant va tenir lloc a Gavà, on el SEM va atendre sis persones intoxicades per monòxid de carboni. El gas s'havia acumulat en un domicili, afectant diversos membres d'una mateixa família.

Dels sis afectats: Tres van ser traslladats en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi. Un va ser portat en estat greu al mateix centre. Dos més es van derivar en estat menys greu a l'Hospital de Viladecans.

El SEM va mobilitzar fins a nou unitats terrestres per gestionar aquesta emergència. Els Bombers van col·laborar assegurant la ventilació de l'espai i eliminant les restes de combustió que podrien haver originat el gas.

Aquests successius incidents són un clar recordatori dels riscos associats al monòxid de carboni. Les autoritats recomanen revisar periòdicament xemeneies, estufes i brasers, així com assegurar una ventilació adequada a totes les llars. La ràpida actuació dels Bombers i del SEM va evitar conseqüències més greus, però la preocupació segueix en augment.