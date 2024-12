Terrible accident a la C-17, bolca un cotxe i genera quilòmetres de retenció

Les retencions a primera hora de la tarda són sempre un malson per als conductors. Coincideixen amb el retorn de moltes persones cap a les seves llars o amb aquells que intenten aprofitar les últimes hores de la jornada. Quan se suma un accident en una via principal, el caos pot ser inevitable, especialment en zones d'alta densitat de trànsit.

Això és exactament el que ha passat a la C-17 a l'altura de Granollers i Canovelles, en sentit Barcelona. Un vehicle ha bolcat, generant una situació d'emergència i obligant a tallar un carril de la calçada. Les imatges compartides mostren la magnitud del sinistre, amb equips de bombers i serveis d'emergència treballant a la zona per gestionar la situació i evitar més riscos.

Segons informa Trànsit, el bolcat ha provocat 1,5 quilòmetres de retencions, alentint notablement el pas de vehicles. La situació es complica en tractar-se d'un tram molt concorregut, especialment en aquesta franja horària en què molts conductors comencen a omplir les carreteres per desplaçar-se per motius laborals o personals.

L'incident ha generat un embús significatiu, que ha començat a notar-se des de diversos quilòmetres abans d'arribar al lloc del sinistre. Tot i que encara no s'han confirmat ferits, les imatges de l'accident mostren la violència de l'impacte, amb el cotxe completament bolcat a la calçada. Els equips d'emergència s'han afanyat a intervenir i a assegurar la zona per evitar que la situació s'agreugi.

Els bombers treballen a la zona

Les autoritats recomanen als conductors que transiten per aquesta zona extremar les precaucions. A més, aconsellen buscar rutes alternatives, ja que el trànsit podria seguir afectat durant diverses hores. La congestió a la C-17 no només perjudica els conductors habituals d'aquesta via, sinó que també podria generar complicacions en accessos propers i carreteres secundàries.

Per la seva banda, Anti-radar Catalunya ha compartit una imatge que reflecteix el desplegament dels equips de bombers al lloc del sinistre. En ella es pot apreciar el vehicle sinistrat i les tasques dels professionals per desallotjar la calçada el més aviat possible. El carril afectat segueix generant un coll d'ampolla, complicant la fluïdesa del trànsit en un tram clau per als desplaçaments a la província de Barcelona.

Aquest tipus d'incidents no només afecten el trànsit, sinó també els temps de resposta dels serveis d'emergència. En casos com aquest, les operacions s'han de realitzar amb precisió i rapidesa per garantir la seguretat de tots els conductors implicats. A més, el bolcat d'un vehicle genera majors dificultats a l'hora d'alliberar el carril, cosa que prolonga el temps necessari per restablir la normalitat.