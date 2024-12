Una ovella mata un home de 73 anys

Encara que sembli sorprenent, els atacs d'animals domèstics poden arribar a ser mortals. Encara que és menys freqüent que amb animals salvatges, les morts causades per animals considerats inofensius també ocorren.

Gossos, cavalls i fins i tot vaques poden provocar accidents fatals. Aquest tipus de successos solen deure's a reaccions inesperades dels animals. En la majoria dels casos, els animals no ataquen amb intenció de fer mal.

No obstant això, situacions com la por, l'estrès o la defensa del seu territori poden desencadenar respostes violentes. Cada any, es registren incidents amb animals que ens recorden que no sempre són tan inofensius com pensem.

L'insòlit succés a Mallorca

Un dels animals menys associats amb la violència és l'ovella. Pacients i plàcids, aquests animals conviuen amb l'ésser humà des de fa segles. Malgrat això, poden reaccionar de manera impredictible, com va ocórrer el dia d'ahir a Mallorca, on un home va perdre la vida després de l'inesperat atac d'una ovella.

Un home de 73 anys va morir després de ser atacat per una ovella en una finca del municipi de Consell, a Mallorca. El tràgic incident va ocórrer al voltant de les cinc de la tarda. La víctima es trobava tallant llenya quan, de manera inesperada, l'animal el va envestir violentament.

| PixaBay

L'ovella va provocar una greu bretxa al cap de l'ancià, una ferida que va resultar mortal. Un veí de la zona va ser qui va trobar l'home a terra, immòbil i amb sang al cap. En acostar-se, va comprovar que no respirava i va trucar immediatament a emergències.

Fins al lloc van arribar patrulles de la Guardia Civil i diverses ambulàncies medicalitzades. Els serveis sanitaris van intentar reanimar-lo, però només van poder certificar la seva mort.

Investigació de l'atac

Al principi, els investigadors van considerar la possibilitat que la víctima hagués caigut accidentalment mentre tallava llenya. No obstant això, l'anàlisi de l'escenari del succés i l'examen del cadàver van fer canviar aquesta hipòtesi inicial.

Les investigacions van concloure que el culpable de la tragèdia va ser una ovella de la finca. Per raons que encara es desconeixen, l'animal va envestir l'ancià, provocant-li el fort cop al cap que va acabar amb la seva vida. Aquest comportament resulta inusual i ha sorprès tant les autoritats com els residents de la zona.

| @GuardiaCivil

La Policia Judicial de la Guardia Civil ha pres les regnes de la investigació. A més, un forense va realitzar l'autòpsia del cos per determinar les causes exactes de la defunció. El Jutjat de Palma ha estat informat i també s'ha contactat amb el Servei de Caça.

Encara que les ovelles solen associar-se amb la tranquil·litat, poden convertir-se en animals perillosos. Sovint es comporten de manera violenta si se senten amenaçades o estressades. Les envestides d'ovelles, encara que rares, poden provocar greus ferides.

Aquest cas ens recorda que cap animal és completament inofensiu. La precaució és essencial en tractar amb qualsevol espècie, fins i tot amb aquelles que semblen més dòcils.