Anunci urgent del SEM sobre els ferits a l’incendi de Paüls (Baix Ebre)

per Iker Silvosa

Les darreres hores han deixat imatges devastadores al Baix Ebre, on l'incendi de Paüls manté en suspens els veïns i els equips d'emergència. Enmig d'aquesta emergència, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha emès un anunci urgent per informar sobre el balanç de persones ferides i ateses a causa del foc, subratllant la complexitat d'una intervenció en què, més enllà dels danys materials i mediambientals, la salut dels afectats i dels mateixos professionals està en joc.

Durant la jornada i la passada nit, el dispositiu mèdic desplegat a la zona ha hagut d'intervenir en diversos incidents vinculats directament amb l'incendi i el seu entorn. Un dels moments de més tensió s'ha viscut amb l'atenció a un bomber que ha patit un cop de calor mentre treballava en les tasques d'extinció. La ràpida actuació del SEM ha permès estabilitzar-lo i evitar conseqüències més greus, en una situació límit marcada per les altes temperatures i l'esforç físic extrem al qual es veuen sotmesos tots els efectius.

El balanç de ferits es completa amb dues persones ateses a Xerta, on els serveis mèdics han prestat assistència a veïns afectats pel fum i l'estrès acumulat de la nit. A aquestes atencions cal afegir el cas d'una persona trobada inconscient a Paüls, un episodi que va disparar totes les alarmes però que, finalment, es va resoldre sense complicacions majors, ja que l'afectat va ser donat d'alta al mateix lloc després de ser valorat pels equips sanitaris. La tensió i la incertesa també han fet estralls a la població, com demostra el cas d'una persona atesa a Tivenys per una crisi d'ansietat.

| @bomberscat

Es manté el confinament

El SEM insisteix en la importància d'extremar les precaucions, tant per part dels equips d'extinció com dels habitants d'els municipis confinats. L'ambient irrespirable, la fatiga i l'ansietat derivada de l'emergència poden provocar problemes de salut que se sumen al risc evident del foc. En tot moment, els professionals sanitaris mantenen la seva presència a la zona per respondre davant de qualsevol urgència mèdica, col·laborant de manera coordinada amb Bombers, Mossos d'Esquadra i Protecció Civil.

Mentrestant, les autoritats sanitàries i d'emergències insisteixen que el confinament s'ha de seguir estrictament. Tancar portes i finestres, romandre a l'interior i no sortir a l'exterior mentre duri l'alerta són recomanacions que, a més de reduir el risc d'intoxicació per fum, minimitzen els episodis d'ansietat i permeten que els equips mèdics puguin intervenir amb més eficàcia davant de qualsevol eventualitat.

L'incendi de Paüls, més enllà del greu impacte ecològic i social, està posant a prova també la resistència física i emocional de la població i de tots els professionals implicats. La resposta ràpida i coordinada del SEM està resultant clau per evitar conseqüències majors i garantir que, enmig del caos, la salut i la seguretat continuïn sent la màxima prioritat.

Cal recordar que, per ara, s'han cremat 2.899 hectàrees i que la situació encara està lluny de ser controlada. Els vents d'aquesta tarda, de fet, podrien fins i tot empitjorar l'escenari. Els Bombers treballen intensament perquè això no passi.