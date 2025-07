Mata el seu germà amb una escopeta i després dispara als Mossos: Cinc agents ferits

Mentre tots els focus de l'actualitat informativa de Catalunya se situaven en el colpidor incendi de Paüls, en un altre punt del territori s'hi produïa un altre succés tràgic.

Una tragèdia familiar desemboqui en violència extrema

Segons les primeres informacions publicades per El 9 Nou, els fets han començat aquesta matinada a l'interior d'una casa situada a la confluència dels carrers Folgueroles i Torre d’Aigües, a pocs metres del cementiri de Calldetenes, a la comarca d'Osona. Allà hi residien l'agressor, el seu germà i la mare de tots dos. Per motius que la investigació intenta esclarir, l'home ha acabat amb la vida del seu propi germà utilitzant, segons sembla, una arma de caça. Aquest detall no és menor, ja que s'ha confirmat que l'agressor era aficionat a la caça i disposava de llicència per a armes.

La situació s'ha tornat encara més greu quan l'autor dels trets s'ha atrinxerat a l'habitatge, retenint a l'interior la seva mare. La tensió ha augmentat a mesura que passaven els minuts i els intents de negociació per part dels Mossos d'Esquadra resultaven infructuosos. El carrer ha estat acordonat i els equips especialitzats del cos, com el Grup Especial d'Intervenció (GEI) i l'equip de mediació, s'han desplaçat de seguida al lloc per intentar resoldre la situació sense més víctimes.

| ACN

Trets contra els Mossos i operació de rescat

L'actitud de l'agressor, lluny d'apaivagar-se, s'ha tornat encara més violenta amb el pas del temps. Segons fonts policials, l'home ha disparat en repetides ocasions contra els agents, que intentaven negociar la seva rendició i garantir la seguretat de la dona retinguda. La situació ha arribat a un punt crític quan un dels membres del GEI ha estat ferit pels trets.

Davant el risc imminent per a la vida de la mare i dels propis agents, s'ha ordenat l'entrada a l'habitatge. En aquell moment, s'ha produït un intercanvi de trets que ha finalitzat amb l'abatiment de l'agressor per part dels Mossos d'Esquadra. Posteriorment, els agents han aconseguit alliberar la dona, que es trobava il·lesa però visiblement afectada pel succés, i han trobat a l'interior el cos sense vida del germà.

El balanç de la intervenció deixa cinc agents dels Mossos ferits, tres d'ells en estat greu i dos amb lesions lleus, tots atesos de seguida pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) desplaçat al lloc.