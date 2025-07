Avís urgent de Protecció Civil per l'incendi de Paüls: 2 nous pobles confinats

La preocupació segueix creixent entre els veïns del Baix Ebre i la Terra Alta mentre les flames no donen treva i les autoritats amplien les mesures de seguretat. L'incendi forestal que afecta la comarca des d'ahir al migdia ha portat Protecció Civil a emetre una nova alerta urgent per a dues localitats més, en un intent de protegir la població davant l'avanç d'un foc que continua fora de control.

Més municipis afectats: la llista de confinaments no deixa d'augmentar

Les últimes hores han estat decisives i han obligat a ampliar el radi de confinament davant l'augment del fum i la virulència de l'incendi. Protecció Civil ha enviat un nou avís als habitants de Pinell de Brai i Prat de Comte, dos municipis de la Terra Alta que passen a estar sota ordre de confinament des del matí d'aquest dimarts. Aquestes dues poblacions se sumen a una llista cada cop més extensa: Paüls, Aldover, Xerta, Alfara de Carles, Tivenys, Roquetes i les EMD de Bítem i Jesús, així com el barri de Reguers de Tortosa, romanen confinats des de fa hores.

Durant la matinada s'ha aixecat el confinament al barri de Remolins, a Tortosa, però la recomanació per a la resta de municipis segueix sent la mateixa: portes i finestres tancades i no sortir al carrer fins a nou avís. Més de 2.000 persones romanen sota aquestes indicacions en una de les emergències més importants de l'estiu a Catalunya.

| @bomberscat, Canva

El foc segueix avançant i ja afecta més de 2.700 hectàrees

La situació, lluny de millorar, continua sent crítica. Segons les dades actualitzades dels Agents Rurals, l'incendi ha arrasat ja unes 2.377 hectàrees i el balanç podria créixer en les pròximes hores. De tota la superfície calcinada, destaca que prop del 30% correspon al Parc Natural dels Ports, un dels pulmons verds més valuosos de la regió i un espai natural de referència a Catalunya.

Malgrat els esforços dels equips d'extinció, el fort vent i les condicions de sequera han complicat tota la nit els treballs. Aquesta matinada no s'han produït noves evacuacions, però sí que es manté desallotjada la urbanització El Toscar, a Alfara de Carles, on hi havia mig centenar de persones, a més de masos i cases rurals de Tivenys que van ser evacuades el dia anterior.

Hores crítiques per als Bombers i previsió sense canvis immediats

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha advertit que les pròximes hores seguiran sent complicades i que no s'espera aixecar el confinament als municipis afectats durant el matí. La prioritat absoluta segueix sent la seguretat dels veïns, per la qual cosa es demana màxima prudència, no sortir a l'exterior i seguir totes les indicacions oficials.

El dispositiu desplegat continua sent d'una magnitud extraordinària, amb centenars d'efectius dels Bombers de la Generalitat, la Unitat Militar d'Emergències i els cossos de seguretat i emergència del territori treballant sense descans per frenar l'avanç de les flames.