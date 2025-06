Alerta a Catalunya, risc químic en una localitat: Perill per a la població

Quan arriba la calor, les alertes per contaminació atmosfèrica tornen a ser protagonistes en diferents punts del territori. Tot i que molts associen els riscos mediambientals als episodis de pol·lució a grans ciutats o a abocaments industrials, existeix un perill menys visible, però igualment amenaçant, que cada estiu activa protocols de prevenció i posa en escac la salut pública. Aquesta vegada, les autoritats han emès un avís preventiu que afecta directament una part concreta de Catalunya, on els nivells d’un gas invisible han disparat totes les alarmes sanitàries.

L’avís: nivells elevats d’ozó troposfèric a la Plana de Vic

La jornada de l’11 de juny de 2025 ha començat amb un advertiment clar per part de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i Protecció Civil de Catalunya: el risc químic és present per la possible superació del llindar d’informació d’ozó troposfèric a la Plana de Vic. Segons el mapa d’avisos publicat a primera hora del matí i actualitzat a les 9:30, aquesta comarca de la Catalunya Central és l’única de tot el territori on s’espera que la concentració d’ozó pugui superar els 180 µg/m³, el llindar considerat d’informació i risc per als col·lectius vulnerables.

L’ozó, tot i que és conegut per la seva funció protectora a la capa alta de l’atmosfera (estratosfera), es converteix en un perill quan s’acumula a la troposfera, la capa més propera al sòl. Aquest contaminant secundari no s’emet directament, sinó que es forma a partir de reaccions químiques entre òxids de nitrogen i compostos orgànics volàtils, afavorides per la intensa radiació solar. La combinació d’altes temperatures, estabilitat atmosfèrica i presència de precursors químics, típica de la primavera i l’estiu, explica l’aparició recurrent d’aquests episodis.

| ISGLOBAL

Per què és perillós l’ozó i qui s’ha de preocupar

Tot i que l’ozó troposfèric és invisible i no té olor, els seus efectes en la salut poden ser molt notoris. A nivells superiors als 120 µg/m³ ja es considera que hi ha un risc si l’exposició és continuada, però és en superar els 180 µg/m³ quan les autoritats activen els avisos per a la població. Els símptomes associats inclouen tos, irritacions a la gola i als ulls, molèsties respiratòries, sensació de sequedat a la boca i al coll, i un agreujament de patologies prèvies com l’asma o la bronquitis. Fins i tot s’ha registrat un augment de la mortalitat diària en dies amb episodis greus de contaminació per ozó.

Les persones més sensibles a aquest contaminant són aquelles que pateixen problemes de cor o de pulmó, els infants petits, les dones embarassades i la gent gran. També es recomana precaució extra a qui tingui el sistema immunitari debilitat o historial de malalties respiratòries.

Protecció Civil, en el seu darrer comunicat, ha demanat explícitament evitar l’exercici físic a l’aire lliure i prestar especial atenció als col·lectius més vulnerables, especialment a la Plana de Vic, la zona sota vigilància. Tot i que per a la població general no es considera necessari modificar els desplaçaments habituals, sí que és aconsellable reduir la intensitat de les activitats físiques durant les hores en què l’ozó assoleix els seus màxims, normalment a les primeres hores de la tarda.

A Catalunya, el seguiment dels nivells d’ozó és constant, especialment entre els mesos de maig i setembre, quan les condicions meteorològiques són més favorables per a la formació d’aquest contaminant. El Departament d’Acció Climàtica disposa de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), que monitoritza en temps real les dades de qualitat de l’aire i emet avisos a la població i als mitjans de comunicació en cas de risc.