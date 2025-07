La unió de Rafa Nadal i Banco Santander que porta novetats

En un context econòmic marcat per la incertesa derivada de la inflació, la pujada de tipus d'interès i els dubtes sobre l'estabilitat bancària internacional, les entitats financeres estan redoblant els seus esforços per reconnectar amb el client de manera emocional i directa. La darrera aposta de Banco Santander per reforçar la seva presència al mercat financer arriba de la mà d'un personatge emblemàtic de l'esport: Rafa Nadal.

Aquesta aliança entre Rafa Nadal i Banco Santander s'emmarca en una campanya publicitària centrada en moments vitals decisius.

Sota el lema “Quan ho saps, ho saps”, l'entitat busca posicionar-se com el soci ideal per acompanyar decisions clau, des d'obrir un negoci fins a inversions financeres complexes o decisions quotidianes que impacten profundament en la vida de les persones. Aquest concepte neix d'un insight poderós: les expectatives socials no sempre encaixen amb els camins personals, i cada individu sap quin és el seu millor moment per fer el següent pas.

| @rafaelnadal

Rafa Nadal protagonitza una col·laboració tecnològica entre Banco Santander i Apple

Una de les peces més destacades d'aquesta campanya és la col·laboració entre Santander i Apple. En aquesta execució, Rafa Nadal recorda un instant decisiu en la seva carrera esportiva, reforçant el missatge que les grans decisions arriben en el moment adequat, sense importar el que marqui la norma. A més, la campanya inclou una promoció exclusiva del nou iPhone 16e amb Apple Intelligence, destacant com la tecnologia pot potenciar l'èxit en aquests moments clau.

El banc, conscient del valor de les dades i l'experiència del client, ha treballat aquesta campanya des d'una perspectiva completament centrada en la visió de l'usuari. Per això, Santander s'ha recolzat en l'agència creativa LaSanta, que ha desenvolupat tota la narrativa utilitzant dades específiques del mercat. S'han fet tests previs de conceptes, guions i prototips per assegurar que cada element ressonés profundament amb els seus públics objectius: particulars, afluents, autònoms i empreses.

Una oferta financera personalitzada que respon al moment vital del client

A més de l'eix tecnològic amb Apple, Banco Santander està llançant altres execucions específiques dins d'aquesta campanya.

| Canva Pro, XCatalunya

Una de destacada està dirigida especialment a negocis, posant èmfasi en eines financeres adaptades a empresaris i autònoms en un entorn econòmic desafiador. Una altra execució està orientada cap a clients Select, aquells amb perfils financers més avançats, que requereixen solucions sofisticades i adaptades a una gestió de patrimoni eficient.

Banco Santander pretén així reforçar el seu posicionament estratègic com una banca especialitzada que comprèn les particularitats de cada perfil financer. La campanya “Quan ho saps, ho saps” és a més una plataforma flexible que permet infinites variacions segons les necessitats específiques del mercat.

La campanya, que ja ha començat a difondre's a televisió, ràdio, premsa escrita, mitjans digitals i xarxes socials, compta amb la producció de Petra Garmon sota la direcció de Bernat Lliteras. S'espera que tingui un gran impacte en termes de visibilitat i engagement, potenciant el vincle emocional de Banco Santander amb clients actuals i potencials.