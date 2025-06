Com aconseguir l'iPhone 16e gratis al Banco Santander

El Banco Santander ofereix als seus clients l'opció d'aconseguir un iPhone 16e de 128 GB mitjançant renting a 36 mesos. El cost mensual del renting és de 20,70 € (IVA inclòs), però el banc et retorna aquesta mateixa quantitat en forma de bonificació neta si compleixes les condicions establertes. És a dir, el renting pot sortir-te per 0 € al mes si compleixes tots els requisits cada mes del contracte

Passos per aconseguir el teu iPhone 16e

Per aconseguir el teu iPhone 16e al Banco Santander, el primer que has de fer és fer-te client de l'entitat. Això s'aconsegueix obrint un Compte Online, que és un compte sense comissions de manteniment, sense condicions d'ingressos mínims ni requisits de rebuts, i que pots contractar còmodament des de casa.

Un cop ja siguis client i tinguis accés a la Banca Online, t'hauràs d'adherir a la campanya de l'iPhone 16e mitjançant el formulari d'adhesió que facilita el banc. Quan t'hagis inscrit, ja podràs sol·licitar el renting del dispositiu

| XCatalunya, Banco Santander, erikreis

A partir de la teva adhesió, disposaràs d'un termini de dos mesos per complir les condicions necessàries per accedir al renting bonificat de l'iPhone. Entre aquestes condicions, s'inclou domiciliar una nòmina o pensió d'almenys 1.200 euros mensuals

A més, has de domiciliar dos rebuts mensuals com els de llum, aigua o telèfon, utilitzar la targeta de crèdit almenys un cop al mes o, si no, mantenir un saldo diari igual o superior a 1.000 euros al compte, i tenir el Bizum actiu i vinculat al compte del Santander. Si compleixes tots aquests requisits, podràs gaudir de l'iPhone 16e amb un cost mensual de 0 euros gràcies a la bonificació que ofereix el banc

| Viktor Gladkov, XCatalunya, Banco Santander

Si cada mes compleixes els requisits, el Banco Santander ingressarà al teu compte una bonificació de 20,70 € nets, corresponent a l'import del renting de l'iPhone 16e, després d'aplicar la retenció fiscal vigent (actualment del 19 %). Això vol dir que el cost efectiu del renting serà 0 €, ja que la bonificació cobrirà íntegrament el pagament mensual

Aspectes importants a tenir en compte

És fonamental que compleixis amb les condicions cada mes per continuar rebent la bonificació. Si no les compleixes, l'import del renting es carregarà igualment al teu compte i no rebràs el reemborsament. A més, si decideixes cancel·lar el renting abans dels 36 mesos, podrien aplicar-se penalitzacions o es deixaria d'aplicar la bonificació

El renting està disponible exclusivament per a persones físiques i per a clients residents a la Península, Balears i Canàries (no vàlid per a Ceuta i Melilla). I recorda: la promoció és vàlida fins al 30 de juny de 2025, per la qual cosa és convenient actuar aviat si vols aprofitar l'oferta

Un benefici afegit: el Compte Online

En obrir el Compte Online per accedir a la promoció, gaudiràs d'un compte sense comissions de manteniment, amb targeta de dèbit gratuïta i transferències sense cost si es fan online o en caixers del Santander. A més, tindràs accés a 30.000 caixers de l'entitat a tot el món per retirar efectiu sense comissions

El Banco Santander posa a l'abast dels seus clients un iPhone 16e a cost zero mensual mitjançant un renting molt atractiu que, d'altra banda, és habitual en moltes promocions bancàries. Si tens pensat canviar de mòbil i domiciliar la teva nòmina o pensió, aquesta pot ser una oportunitat interessant