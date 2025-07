Els experts en Borsa ho tenen clar amb Banco Santander: ‘Millor que...’

El mercat borsari espanyol continua sent escenari de moviments corporatius importants, especialment en el sector financer. L'economia europea es troba en un moment delicat, amb una inflació en fase de moderació i els tipus d'interès començant a estabilitzar-se, segons previsions recents del Banc Central Europeu (BCE).

En aquest context, la banca juga un paper decisiu, no només per la seva capacitat per generar beneficis, sinó també per com aquestes entitats gestionen estratègicament les seves operacions.

La recent OPA hostil que BBVA va llançar sobre Banco Sabadell ha acaparat l'atenció mediàtica i financera durant setmanes, generant incertesa entre inversors. Tanmateix, enmig d'aquesta pugna corporativa, Banco Santander ha aconseguit posicionar-se com l'entitat financera millor valorada pels analistes del mercat borsari espanyol, que en destaquen la capacitat per navegar eficientment en situacions complexes.

Per què Banco Santander és el valor favorit de la Borsa espanyola?

Des que Ana Botín va assumir la presidència del Santander, l'entitat càntabra ha mostrat una notable estabilitat financera i una destacable capacitat d'adaptació. Recentment, ha assolit una capitalització històrica, superant els 102.000 milions d'euros, xifra que subratlla la seva robustesa en un mercat ple de volatilitats.

Quinze analistes especialitzats en l'índex Eco10 situen el Santander entre els seus cinc valors preferits, superant en preferència fins i tot gegants del mercat com Inditex o Indra. La clau rau en la seva capacitat per generar beneficis sòlids, fins i tot en escenaris adversos com una hipotètica reducció dels tipus d'interès a nivells propers al 2% cap a finals d'any.

Aquest escenari, encara que pugui perjudicar el sector financer en general, sembla oferir menys resistència per al Santander, gràcies a la seva diversificació geogràfica i a una gestió eficaç del risc.

De fet, des de principis d'any, les accions de Santander han experimentat una revalorització superior al 54%, amb previsions optimistes de Bloomberg que encara projecten un potencial alcista addicional proper al 9%. Sergio Ávila, analista d'IG, subratlla que el valor manté "una gestió sòlida i efectiva, que garanteix encara recorregut positiu en els pròxims mesos."

Santander: resiliència i solvència davant un escenari de tipus més baixos

Un dels aspectes més destacats pels analistes és la resiliència del model de negoci del Santander en comparació amb altres entitats financeres europees. Des d'Andbank sostenen que l'estructura d'ingressos del banc càntabre mostra una resistència superior davant possibles baixades de tipus d'interès, principalment per una gestió eficient dels costos operatius i un control rigorós del risc creditici.

A més, l'entitat es beneficia notablement de la seva diversificació geogràfica, amb posicions importants en mercats clau com els Estats Units, on els actius estan mostrant una recuperació més ferma. Encara que històricament la generació de capital ha estat un desafiament, el consens actual indica que Santander presenta millors perspectives de futur, especialment a partir de 2025.

Així mateix, els ràtios de solvència de l'entitat són entre els més sòlids d'Europa, mantenint nivells de morositat sota control i una eficiència operativa destacable, cosa que li atorga un atractiu especial per a inversors conservadors i de llarg termini.

CaixaBank BPI figura com la casa d'anàlisi més optimista respecte al Santander, establint un preu objectiu entorn dels 8,7 euros per acció, donant suport fermament a la recomanació generalitzada del mercat de "comprar"