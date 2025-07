CaixaBank confirma el dia que pagarà l'atur el juliol de 2025

El cobrament de l'atur s'ha convertit en una rutina vital per a moltes persones a Espanya. Amb una taxa d'atur encara elevada i una inflació que pressiona les llars, l'ingrés mensual d'aquesta prestació és clau per afrontar despeses tan bàsiques com el lloguer, el menjar o l'electricitat.

En aquest context, CaixaBank es posiciona com un dels principals actors financers del país. La seva enorme base de clients la converteix en una de les entitats més consultades cada mes per aquells que esperen l'ingrés de l'atur. Però, com que cada banc té les seves pròpies polítiques, la pregunta es repeteix: quan paga CaixaBank l'atur al juliol de 2025?

CaixaBank, en particular, no es troba entre els primers a pagar, però ha demostrat ser una entitat constant, seriosa i amb poques incidències. Aquesta regularitat, tot i que no destaca per la seva rapidesa, ofereix als seus clients una certa tranquil·litat. Saber que, encara que no arribin els diners el primer dia, sí que arribaran puntualment, permet planificar les despeses sense ensurts majors.

Evitar sorpreses amb una bona planificació

Si estàs esperant l'ingrés de l'atur, el més prudent és no comptar amb aquests diners els primers dies del mes. Les compres importants, els pagaments de rebuts o les transferències s'han de posposar fins a tenir la confirmació que la prestació ha estat ingressada al teu compte.

En cas que l'ingrés no s'hagi fet el dia previst, el recomanable és contactar primer amb el banc. Moltes vegades, els retards tenen a veure amb qüestions tècniques, festius locals o problemes puntuals a la xarxa bancària. Només si el banc no dona una resposta clara, convé acudir al SEPE per verificar si hi ha hagut algun problema amb l'autorització del pagament.

No tots els cobraments segueixen el mateix ritme

És important recordar que el calendari de l'atur pot variar segons el tipus de prestació. Mentre l'atur contributiu sol abonar-se a principis de mes, altres ajudes com el subsidi per a majors de 52 anys o l'Ingreso Mínimo Vital segueixen ritmes diferents.

A més, les diferències entre comunitats autònomes, festius locals i ponts poden alterar les dates d'ingrés. CaixaBank, però, sol respectar un calendari força estable, amb pagaments dins de la segona setmana del mes. La clau per no viure amb ansietat aquests dies és mantenir-se informat.

Confirmat: aquesta és la data per al juliol

Amb tot l'anterior en ment, ja hi ha confirmació de quan s'efectuarà el pagament de l'atur a CaixaBank aquest mes de juliol. I encara que no serà dels primers a ingressar l'ajuda, sí que ho farà dins del termini habitual, cosa que permetrà als seus clients disposar dels seus diners a temps per afrontar els compromisos econòmics de l'estiu.

La data marcada al calendari és el dijous 10 de juliol, dia en què CaixaBank té previst abonar les prestacions per desocupació als seus clients. Una informació que aporta, almenys, una mica de previsió enmig de tanta incertesa.