Tothom vol aquestes varietats de xocolata amb la promoció de Bonpreu i Esclat

La xocolata negra ha deixat de ser un caprici ocasional per convertir-se en un imprescindible en moltes despenses. La seva riquesa en antioxidants, el seu sabor intens i la seva versatilitat a la cuina l'han elevat a una categoria superior. Dins del món de la rebosteria i el consum diari.

Des dels percentatges més suaus fins al 99% de cacau, les tauletes de xocolata negra ofereixen una experiència per a tots els gustos. Lindt és, sens dubte, una de les marques que millor representa l'excel·lència en xocolata. La seva gamma Excellence ha estat dissenyada per a aquells que busquen qualitat, combinacions innovadores i la millor selecció de grans de cacau.

Varietats com Lemon Intense, A Touch of Sea Salt o Mint Intense han conquerit els paladars més exigents. Mentre que les altres versions d'alt percentatge de cacau (70%, 85%, 90% i 99%) s'han convertit en tota una referència per als amants de la xocolata més pura.

Descomptes irresistibles a Bonpreu i Esclat

Per a aquells que gaudeixen de la xocolata negra en totes les seves formes, Bonpreu i Esclat han llançat una promoció que no passa desapercebuda. Fins al 3 de març, la segona unitat de les tauletes Lindt Excellence té un 70% de descompte. Això significa que en comprar dues unitats, el preu mitjà per tauleta es redueix, convertint-se en una oportunitat ideal per abastir-se d'aquest exquisit xocolata.

| BonpreuEsclat

El descompte varia segons la varietat escollida, però en tots els casos suposa un estalvi notable. Per exemple, la tauleta de xocolata negra 70% de Lindt, que té un preu habitual de 4,49 €, es pot aconseguir per només 2,92 € la unitat en comprar-ne dues.

El mateix passa amb les versions de 85%, 90% i 99% de cacau, els preus finals de les quals oscil·len entre 3,24 € i 3,57 € per unitat. Les tauletes amb sabors originals, com les de menta, llimona, sèsam o sal marina, també estan incloses en la promoció, amb preus des de 2,59 € per unitat en comprar-ne dues.

Per què aquesta oferta és una gran oportunitat?

La xocolata Lindt Excellence és coneguda per la seva qualitat superior, la seva textura fina i el seu sabor equilibrat. El seu contingut en cacau la converteix en una excel·lent font d'antioxidants i una opció per a aquells que busquen gaudir de la xocolata sense excessos de sucre. A més, la seva versatilitat la fa ideal per a múltiples usos: des de degustar-la sola fins a incloure-la en postres, rebosteria o fins i tot en unes combinacions salades.

| Chocolates Torras

Aprofitar aquesta promoció a Bonpreu i Esclat no només permet gaudir d'una xocolata de qualitat a millor preu, sinó també experimentar amb diferents varietats i descobrir noves combinacions de sabors. Si encara no has provat les versions amb toc de llimona, sal marina o sèsam, aquest és el moment perfecte per fer-ho.

L'oferta és vàlida fins al 3 de març. Per tant, si ets amant de la xocolata, aquesta és la teva oportunitat per fer-te amb les teves tauletes preferides a un preu més atractiu.