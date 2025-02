La pastisseria de Barcelona que té el millor bombó artesà

per Iker Silvosa

L'excel·lència en la pastisseria és una combinació de precisió, creativitat i passió. En un món on la innovació i la qualitat marquen la diferència, reconèixer i donar suport al talent artesanal és essencial per preservar l'essència de l'alta rebosteria. Aquest compromís amb l'excel·lència ha estat recentment destacat en un prestigiós certamen que celebra el millor de la xocolateria artesanal a Espanya.

El certamen: Millor Bombó Artesà 2025 de l'Estat

Fa uns dies, la localitat de Sant Cugat del Vallès es va convertir en l'epicentre de la xocolateria espanyola en albergar el certamen "Millor Bombó Artesà 2025 de l'Estat". Aquest esdeveniment va reunir alguns dels més destacats xocolaters i pastissers del país, que van presentar les seves creacions més innovadores i exquisides. L'objectiu: coronar el millor bombó artesanal de l'any.

| Canva

El jurat, compost per reconeguts experts com Saray Ruiz, Jordi Roca, Andrei Dubovik, Enric Monzonis, Ester Roelas i Raúl Bernal, va avaluar de forma anònima les propostes finalistes. Aquest enfocament va garantir un procés de selecció just i rigorós, centrat únicament en la qualitat i creativitat de cada bombó.

El guanyador: Quetzalcoatl de Pastisseria Hoffmann

La prestigiosa Pastisseria Hoffmann de Barcelona, sota la direcció del mestre xocolater Martin de Luca, es va alçar amb el màxim guardó gràcies a la seva creació denominada "Quetzalcoatl". Aquest bombó destaca per la seva complexa i equilibrada combinació de sabors i textures. Incorpora una ganache de caramel especiat, un gel exòtic i una gianduja cruixent d'ametlla, aconseguint una harmonia perfecta que delecta els sentits.

El jurat va elogiar no només l'equilibri gustatiu de "Quetzalcoatl", sinó també el seu disseny innovador, especialment el gravat sorprenent en el tancament de la peça. Aquest detall artístic reflecteix la dedicació i l'esforç posats en cada etapa de la seva elaboració, des de la selecció d'ingredients d'alta qualitat fins a la presentació final.

Requisits i desafiaments del certamen

Per assegurar una competència enfocada en l'excel·lència tècnica i creativa, el certamen va establir criteris específics que els participants havien de complir:

Pes del bombó: Cada peça havia de pesar entre 6 i 14 grams, un rang que exigeix precisió en l'elaboració per garantir una experiència degustativa òptima.

Presentació única: Encara que cada participant podia presentar una única creació, es requeria el lliurament d'almenys 25 unitats idèntiques, demostrant consistència i mestratge en la producció.

Disseny sense marques: No es van permetre logotips ni plaques serigrafiades en els bombons, fomentant l'originalitat i evitant influències externes en l'avaluació.

Composició mínima: Cada bombó havia d'incloure almenys dues textures interiors, sent obligatori que una d'elles fos ganache o trufa, cosa que afegia complexitat i riquesa al perfil sensorial.

Elegibilitat dels participants: El certamen estava obert a pastisseries, xocolateries, fleques i negocis afins amb obrador artesanal i elaboració pròpia, ubicats a Espanya i amb un punt de venda físic al públic.

La importància de reconèixer el talent artesanal

Esdeveniments com el "Millor Bombó Artesà 2025 de l'Estat" són fonamentals per posar en valor el treball dels professionals del sector i destacar la rellevància dels ingredients de qualitat en la pastisseria. Donar suport a aquests artesans no només preserva tradicions culinàries, sinó que també inspira noves creacions i fomenta l'excel·lència en cada elaboració.

La victòria de Pastisseria Hoffmann amb el seu bombó "Quetzalcoatl" és un testimoni del talent i la dedicació presents en l'escena pastissera de Barcelona. Per als amants de la xocolata i la rebosteria fina, aquesta creació es converteix en una degustació obligada, oferint una experiència sensorial que encapsula la innovació i la tradició en cada mos.

En un mercat on l'artesania i la qualitat són cada vegada més apreciades, reconèixer i celebrar aquells que dediquen la seva vida a la perfecció del seu ofici és essencial. La Pastisseria Hoffmann ha demostrat, una vegada més, que Barcelona és llar de mestres pastissers el treball dels quals continua elevant els estàndards de la rebosteria artesanal a Espanya i més enllà.