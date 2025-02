El banc poc conegut amb un gran dipòsit a 6 mesos

En un context on els estalviadors busquen alternatives rendibles per a les seves inversions a curt termini, algunes entitats financeres han començat a oferir productes amb condicions atractives. La recent estabilització dels tipus d'interès després del cicle de pujades del Banc Central Europeu ha generat un escenari en què els dipòsits a termini fix tornen a captar l'atenció dels clients que prioritzen la seguretat sense renunciar a una rendibilitat interessant.

Un dipòsit amb alta rendibilitat, però amb condicions

Un dels productes més cridaners en aquest segment és un dipòsit a sis mesos que ofereix un 3,5% TAE. No obstant això, per accedir a aquesta rendibilitat, és necessari complir certes condicions de vinculació. Els nous clients que desitgin contractar-lo hauran de domiciliar una nòmina d'almenys 900 euros mensuals o, en el cas dels autònoms, ingressos recurrents d'almenys 275 euros. Per a aquells que no desitgin complir amb aquesta vinculació, existeix la possibilitat d'accedir al dipòsit si inverteixen almenys 5.000 euros en un fons d'inversió o en un pla de pensions de l'entitat.

| Maxim Kuikov, Tadamichi Getty Images, XCatalunya

Aquest producte es pot contractar amb una inversió mínima de 1.000 euros i un màxim de 50.000 euros. Si es compleixen els requisits de vinculació, el benefici brut màxim que es podria assolir en sis mesos ascendeix a aproximadament 875 euros. No obstant això, en cas de no complir amb aquestes condicions, la rendibilitat es redueix significativament fins a un 1% TAE.

El pagament dels interessos té lloc al venciment del dipòsit, i la renovació és automàtica. No obstant això, la nova rendibilitat aplicada dependrà de les condicions del mercat en la data de renovació. En cas de cancel·lació anticipada, el client recuperaria el seu capital, però sense els interessos generats, cosa que pot restar atractiu a aquesta opció per a aquells que busquen flexibilitat.

Comparació amb altres opcions del mercat

Actualment, les Lletres del Tresor a sis mesos ofereixen rendibilitats properes al 2,5%, cosa que les converteix en una opció més modesta en comparació amb aquest dipòsit. No obstant això, el seu avantatge radica en l'absència de requisits de vinculació, cosa que les fa més accessibles per a aquells que prefereixen no comprometre's amb altres productes financers.

Altres entitats també han ajustat els seus dipòsits per competir en aquest nou escenari. Per exemple, Banco Mediolanum ofereix un 4% TAE en un dipòsit a sis mesos, encara que exigeix invertir una quantitat equivalent en productes gestionats per la mateixa entitat. Una altra alternativa és el banc italià CA Auto Bank, que ofereix un 3,5% TAE amb un import mínim d'inversió de 20.000 euros, però recolzat pel Fons de Garantia de Dipòsits d'Itàlia.

| Canva Pro, XCatalunya

En aquest sentit, un dels punts a favor del dipòsit analitzat és que està protegit pel Fons de Garantia de Dipòsits espanyol, que cobreix fins a 100.000 euros per titular i entitat, cosa que aporta una capa addicional de seguretat per als inversors.

Val la pena aquest dipòsit?

Per a aquells que busquen una rendibilitat atractiva en un termini curt, aquest dipòsit pot ser una opció interessant. No obstant això, és essencial avaluar les condicions que permeten accedir al tipus d'interès del 3,5% TAE, ja que la manca de vinculació amb altres productes reduiria considerablement la rendibilitat.

Cada inversor ha d'analitzar la seva situació financera i les seves necessitats abans de prendre una decisió. Aquells que ja planegen invertir en fons o plans de pensions poden trobar en aquest dipòsit un avantatge addicional, mentre que aquells que prefereixen opcions sense lligams podrien considerar alternatives com les Lletres del Tresor o dipòsits sense requisits de vinculació.