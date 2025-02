Todos quieren estas variedades de chocolate con la promoción de Bonpreu y Esclat

El chocolate negro ha dejado de ser un capricho ocasional para convertirse en un imprescindible en muchas despensas. Su riqueza en antioxidantes, su sabor intenso y su versatilidad en la cocina lo han elevado a una categoría superior dentro del mundo de la repostería y el consumo diario.

Desde los porcentajes más suaves hasta el 99% de cacao, las tabletas de chocolate negro ofrecen una experiencia para todos los gustos. Lindt es, sin duda, una de las marcas que mejor representa la excelencia en chocolate. Su gama Excellence ha sido diseñada para quienes buscan calidad, combinaciones innovadoras y la mejor selección de granos de cacao.

Variedades como Lemon Intense, A Touch of Sea Salt o Mint Intense han conquistado a los paladares más exigentes. Mientras que las otras versiones de alto porcentaje de cacao (70%, 85%, 90% y 99%) se han convertido en una referencia para los amantes del chocolate más puro.

Descuentos irresistibles en Bonpreu y Esclat

Para quienes disfrutan del chocolate negro en todas sus formas, Bonpreu y Esclat han lanzado una promoción que no pasa desapercibida. Hasta el 3 de marzo, la segunda unidad de las tabletas Lindt Excellence tiene un 70% de descuento. Esto significa que al comprar dos unidades, el precio medio por tableta se reduce, convirtiéndose en una oportunidad ideal para abastecerse de este exquisito chocolate.

| BonpreuEsclat

El descuento varía según la variedad elegida, pero en todos los casos supone un ahorro notable. Por ejemplo, la tableta de chocolate negro 70% de Lindt, que tiene un precio habitual de 4,49 €, se puede conseguir por solo 2,92 € la unidad al comprar dos.

Lo mismo ocurre con las versiones de 85%, 90% y 99% de cacao, cuyos precios finales oscilan entre 3,24 € y 3,57 € por unidad, dependiendo del porcentaje de cacao. Las tabletas con sabores originales, como las de menta, limón, sésamo o sal marina, también están incluidas en la promoción, con precios desde 2,59 € por unidad al comprar dos.

¿Por qué esta oferta es una gran oportunidad?

El chocolate Lindt Excellence es conocido por su calidad superior, su textura fina y su sabor equilibrado. Su contenido en cacao lo convierte en una excelente fuente de antioxidantes y una opción para quienes buscan disfrutar del chocolate sin excesos de azúcar. Además, su versatilidad lo hace ideal para múltiples usos: desde degustarlo solo hasta incluirlo en postres, repostería o incluso en combinaciones saladas.

| Chocolates Torras

Aprovechar esta promoción en Bonpreu y Esclat no solo permite disfrutar de un chocolate de calidad a mejor precio, sino también experimentar con distintas variedades y descubrir nuevas combinaciones de sabores. Si aún no has probado las versiones con toque de limón, sal marina o sésamo, este es el momento perfecto para hacerlo.

La oferta es válida hasta el 3 de marzo. Por lo que si eres amante del chocolate, esta es tu oportunidad para hacerte con tus tabletas favoritas a un precio más atractivo.