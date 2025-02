El millor dijous llarder gràcies a Bonpreu i les seves 5 coques

El Dijous Llarder marca l'inici de les festivitats de Carnaval i se celebra amb una tradició gastronòmica especial. Menjar productes contundents i energètics abans del període de Quaresma. És un dia en què la carn i els embotits són protagonistes, i on no poden faltar les coques de llardons i de recapte.

Aquest dia té les seves arrels a l'Edat Mitjana, quan els camperols i treballadors aprofitaven per fer-se un festí abans de les restriccions religioses. Avui, més enllà del seu significat original, continua sent una jornada esperada per gaudir de receptes tradicionals amb família i amics. I si hi ha un lloc on trobar les millors opcions per celebrar-ho, aquest és Bonpreu, que aquest any ha preparat una selecció de fins a cinc coques.

Cinc coques per a un Dijous Llarder perfecte

Bonpreu ha apostat per una combinació de coques clàssiques i opcions més innovadores, totes elaborades amb ingredients de qualitat i llestes per compartir. Aquestes són les cinc propostes per a aquest Dijous Llarder.

| Juan Moyano

Coca de llardons especial gran – Amb un pes de 750 g, aquesta coca es caracteritza per la seva massa de pasta de full. I la generosa quantitat de llardons que aporten un toc cruixent i saborós. Perfecta per als que busquen la recepta més tradicional (9,95 €/unitat).

Coca de llardons especial mitjana – Similar a l'anterior però en un format més reduït de 400g, ideal per a aquells que volen donar-se un caprici sense excedir-se. (6,95 €/unitat).

Coca de recapte llarga amb escalivada i botifarra – Una delícia salada que combina la suavitat de les verdures rostides (escalivada) amb el sabor inconfusible de la botifarra. Un clàssic del receptari català que no falla. (10,90 €/kg).

Coca de recapte amb calçots – La fusió perfecta entre dues tradicions: el Dijous Llarder i la calçotada. Aquesta coca incorpora calçots rostits i una base cruixent que ressalta el seu sabor dolç i fumat. (14,90 €/kg).

| BonpreuEsclat

Coca de fomer amb llardons – Una versió artesanal amb una massa més rústica i una cobertura generosa de llardons i fruits secs. Per als que busquen una textura més consistent i un sabor encara més intens. (15,90 €/kg).

Una oferta limitada per gaudir abans del 3 de març

Aquestes coques estaran disponibles a Bonpreu fins al 3 de març, per la qual cosa és el moment perfecte per acostar-se i triar la que millor s'adapti a cada gust. Tant si prefereixes el toc dolç i cruixent de la coca de llardons. Com si busques la combinació salada de les coques de recapte, aquesta selecció garanteix una celebració autèntica del Dijous Llarder.

Ja sigui per compartir a casa, portar a la feina o gaudir amb amics. Les coques de Bonpreu són una aposta segura per mantenir viva aquesta tradició amb tot el sabor i la qualitat que mereixes. No deixis passar l'oportunitat i celebra el Dijous Llarder com cal!