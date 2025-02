Els dos productes que et regala Bonpreu comprant 800 grams de carn picada

La carn picada és un bàsic a la cuina de moltes llars. La seva versatilitat permet preparar des d'unes clàssiques mandonguilles fins a una deliciosa salsa bolonyesa o unes hamburgueses casolanes. A més, combina a la perfecció amb ingredients senzills, cosa que la converteix en una opció econòmica i fàcil de preparar.

Entre els acompanyaments més habituals per a la carn picada, destaquen la pasta i el tomàquet triturat. Tots dos ingredients formen la base de plats tradicionals com els espaguetis a la bolonyesa o lasanyes casolanes. Amb només uns pocs condiments, és possible transformar aquests aliments en un àpat deliciós i reconfortant, ideal per a qualsevol dia de la setmana.

Ara, Bonpreu ofereix una promoció interessant per a aquells que solen utilitzar aquests productes a la seva cuina. Fins al 3 de març, en comprar una safata de 800 grams de carn picada de porc i vedella, la cadena regala dos productes per completar un plat. Una llauna de tomàquet triturat Bonpreu (780 g) i un paquet d'espaguetis Bonpreu (500 g).

Una oferta pensada per facilitar la cuina diària

Per 7,75 euros, els clients poden emportar-se no només la carn picada, sinó també aquests dos productes addicionals sense cost extra. Amb aquests ingredients, és possible preparar un àpat complet per a diverses persones sense necessitat de comprar res més.

| BonpreuEsclat

El tomàquet triturat Bonpreu és una opció pràctica i natural, sense additius innecessaris, perfecta per elaborar salses casolanes. El seu format en llauna de 780 grams permet aprofitar-lo en diverses receptes o preparar una salsa abundant per congelar i utilitzar en futurs àpats.

D'altra banda, els espaguetis Bonpreu, en la seva presentació de 500 grams, són suficients per servir de base a múltiples receptes. La seva qualitat i bona cocció els fan una opció fiable per a qualsevol mena de salsa o acompanyament.

Idees per aprofitar al màxim aquesta promoció

Si vols treure el màxim partit a aquests productes, aquí tens una recepta senzilla per preparar una salsa bolonyesa casolana. Ingredients: 800 g de carn picada de porc i vedella, 1 llauna de tomàquet triturat Bonpreu (780 g), 1 paquet d'espaguetis Bonpreu (500 g). 1 ceba, 1 pastanaga, 1 gra d'all, oli d'oliva, sal i pebre al gust, orenga i alfàbrega (opcional).

| Getty Images

En una paella amb oli d'oliva, sofregeix la ceba i la pastanaga picades finament fins que estiguin daurades. Afegeix l'all picat i cuina uns minuts més. Incorpora la carn picada i sofregeix fins que estigui ben daurada; salpebra al gust.

Afegeix el tomàquet triturat i barreja bé. Cuina a foc lent durant 20-30 minuts, remenant ocasionalment. Si ho desitges, afegeix orenga i alfàbrega per potenciar el sabor.

Mentrestant, bull els espaguetis en abundant aigua amb sal, seguint les indicacions del paquet. Serveix la pasta amb la salsa bolonyesa i gaudeix d'un àpat deliciós i equilibrat.

Aquesta oferta de Bonpreu és una excel·lent oportunitat per a aquells que busquen ingredients de qualitat a bon preu. Però recorda, només estarà disponible fins al 3 de març. Per tant, és un bon moment per aprofitar-la i omplir el rebost amb productes bàsics que sempre van bé a la cuina.