Un solter de First Dates es flipa en la primera cita: 'Quan...?'

First Dates continua sent una de les fonts més inesgotables de moments divertits, sorprenents i, a vegades, incòmodes a la televisió. Aquest programa de cites no deixa d'oferir situacions que els espectadors comenten a les xarxes socials, i l'últim episodi no ha estat l'excepció.

En aquesta ocasió, els protagonistes de la cita van ser Jesús, un home de 60 anys nascut a Cadis però que va viure 50 anys a Alemanya, i Mary, una malaguenya de 56 anys dedicada al món de les relacions públiques. Jesús va arribar al restaurant amb moltes expectatives, declarant que buscava "a la seva noia perfecta" i assenyalant que, a la seva edat, "és complicat trobar l'amor". Durant la seva xerrada amb Carlos Sobera, va revelar la seva passió pels cotxes, comentant que posseïa un Porsche i un Audi R8.

Mary, per la seva banda, va destacar la seva confiança en tractar amb clients i la importància dels idiomes en la seva professió. "Parlar idiomes et fa créixer i em sento molt segura en el contacte amb la gent", va afirmar. En arribar al restaurant, Jesús va confessar a l'equip del programa que mai havia tingut una relació amb una espanyola, afegint un punt de curiositat a la cita. Des del primer moment, la conversa entre ambdós va fluir amb naturalitat. Van compartir anècdotes de les seves vides i van coincidir en el seu amor per Andalusia i la seva qualitat de vida. "La qualitat de vida a Andalusia és única", va assenyalar Mary, a la qual cosa Jesús va assentir amb entusiasme.

| Cuatro

Duro cop per a Jesús

Tanmateix, la cita va donar un gir inesperat quan Mary va comentar que una de les seves majors il·lusions seria tornar a casar-se. Jesús, aprofitant el moment, va llançar una pregunta que va deixar la seva cita estupefacta: "Quan ens casem?". Encara que la pregunta estava carregada d'humor, Mary no va poder evitar quedar-se en silenci uns segons abans de respondre: "Anem a conèixer-nos primer que et pots emportar un pal".

Jesús, conscient de la sorpresa que havia generat, va intentar suavitzar l'ambient aclarint que era una broma. "Perdó, però ets preciosa", va comentar, el que va provocar que Mary somrigués i respongués entre rialles: "No m'ho diguis que em posaré vermella". Malgrat la complicitat que van mostrar en diversos moments, la diferència d'expectatives va quedar clara al final de la cita.

Quan va arribar l'hora de decidir si volien seguir coneixent-se, Jesús va expressar el seu interès en continuar explorant la relació, destacant com de bé s'havia sentit. Tanmateix, Mary va prendre una decisió diferent. "Ha estat una cita agradable, però m'ha faltat aquell caliu, aquell afecte que busco en una parella. Com a amics, sí, però com a parella, no", va sentenciar Mary abans d'abandonar el restaurant.