Xurros amb allioli: La combinació que revoluciona les xarxes socials

Hi ha gustos per a tot, especialment quan es tracta de menjar. Des de pizzes amb pinya fins a gelats de sabors exòtics, les combinacions rares no deixen de sorprendre'ns. De vegades, aquestes mescles troben el seu públic i acaben convertint-se en fenòmens virals. L'última combinació que està donant molt de què parlar a les xarxes socials té com a protagonista un dels aliments més tradicionals a Espanya: els xurros.

En un vídeo publicat a les seves xarxes socials, el xurrer conegut com @alpuentejuan ha proposat una mescla inesperada: xurros amb allioli. En el vídeo, que ràpidament s'ha fet viral, aquest carismàtic xurrer mostra com combina un dels seus xurros acabats de fer amb allioli, una salsa tradicionalment associada a plats salats com les patates braves o peixos. “Vosaltres no ho sabeu, però amb això hi ha un antull super bo”, diu a l'inici del vídeo mentre sosté un xurro en una mà i un pot d'allioli a l'altra.

El xurrer procedeix a submergir el xurro en el “potet màgic” —com ell anomena al pot d'allioli— i el prova amb entusiasme, animant el seu públic a fer el mateix. “Proveu-ho, que no us en penedireu. Jo no me'n penedeixo, de fet vaig a sucar una altra vegada”, comenta entre rialles. La naturalitat i l'humor de @alpuentejuan han capturat l'atenció de milers d'usuaris, que no han trigat a omplir els comentaris amb opinions dividides sobre aquesta peculiar combinació.

Pa fregit amb allioli

En el vídeo, el xurrer no només defensa el seu antull, sinó que convida un amic, Pep, a provar la mescla. Entre rialles i bromes, assegura que és “com sucar pa fregit amb allioli” i que fins i tot utilitza allioli de marca blanca, insinuant que l'experiència seria encara millor amb un allioli casolà. L'escena és espontània i divertida, cosa que ha contribuït a la seva popularitat.

La idea de combinar xurros amb allioli pot semblar estranya per a alguns, però no és tan descabellada si es pensa en la textura i el sabor del xurro. Similar a un pa fregit, els xurros podrien ser un bon vehicle per gaudir de salses salades com l'allioli. “És que és com espècie de panet amb l'allioli”, explica @alpuentejuan en el seu vídeo, suggerint que el concepte no està tan lluny d'altres combinacions gastronòmiques acceptades.

La viralitat del vídeo ha portat a que molts es preguntin si aquesta combinació podria convertir-se en tendència o fins i tot en un nou producte a les xurreries. Tot i que encara no se sap si tindrà seguidors fidels, el que és segur és que xurros amb allioli ha afegit una mica de sabor i diversió al sempre canviant món del menjar a les xarxes socials.