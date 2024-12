El truc de la Maria Nicolau amb la sal de l'escudella

Fer un bon brou és un d'aquests secrets de cuina que es passen de generació en generació, però sempre hi ha nous trucs que poden fer la diferència. La cuinera Maria Nicolau, coneguda pel seu enfocament pràctic i les seves explicacions clares, ha compartit un consell sobre com posar la sal al brou. En un vídeo publicat a les xarxes socials pel programa Tot es mou, la xef explica els passos per a preparar un brou perfecte, posant especial atenció a la sal.

Un brou ben fet, clau de la cuina casolana

La Maria Nicolau destaca que un bon brou es fa quan tens temps i ganes, sense complicacions i aprofitant els ingredients que tinguis a mà. Des d'ossos i carn fins a les parts menys vistoses de les verdures, tot pot aportar sabor i nutrients a la recepta. Fins i tot, recomana reutilitzar l'aigua de cocció d'altres aliments, com bròquil, mongeta tendra o patates, per començar amb una base més rica.

| Directo al paladar

Tanmateix, no n'hi ha prou amb afegir ingredients a l'aigua i deixar que bulli. La cuinera insisteix que el temps de cocció és fonamental: els brous amb carn necessiten almenys una hora i mitja per extreure tots els nutrients dels ossos. Per contra, els brous de peix i de verdures poden estar llestos en menys temps.

El truc de la sal: sempre al final

El moment d'afegir la sal, segons la Maria Nicolau, és clau per aconseguir un brou equilibrat. El seu consell és clar: la sal s'ha d'incorporar sempre al final de la cocció. Per què? Segons explica, si s'afegeix al principi, el procés d'evaporació de l'aigua pot concentrar massa el sabor salat, deixant el brou més intens del desitjat. El fet d'esperar fins al final, fa que es pugui ajustar amb precisió, garantint un equilibri perfecte entre els sabors dels ingredients i el nivell de sal.

Aquest truc no només millora el resultat final, sinó que també dóna més control a qui cuina. Al tenir el brou pràcticament llest, és més fàcil determinar quant condimentar sense córrer riscos.

| 3Cat, Maria Nicolau, duha127 de Getty Images Pro

Un enfocament pràctic i adaptable

La Maria Nicolau no només comparteix aquest consell sobre la sal, sinó que també anima a la creativitat a la cuina. Per a ella, no existeixen regles estrictes: el brou pot ser tan simple o complex com un vulgui. L'important és aprofitar el que es té a casa i respectar els temps necessaris per a cada tipus de brou.

Amb el seu enfocament clar i proper, la xef demostra que fins i tot els detalls més petits poden marcar la diferència en una recepta casolana. El seu truc és una prova que demostra que cuinar no consisteix únicament a seguir passos, sinó a entendre els processos i adaptar-los a cada situació.