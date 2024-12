Un solter queda retratat a First Dates després d'una frase de la seva cita

El programa First Dates segueix deixant moments inoblidables que ràpidament es converteixen en tema de conversa a les xarxes socials. Amb un format que barreja romanticisme, humor i espontaneïtat, les cites a cegues han demostrat ser un brou de cultiu per a anècdotes curioses i comentaris que no deixen indiferent ningú. A cada emissió, els espectadors gaudeixen de les interaccions entre els participants, on no falten declaracions sorprenents o moments incòmodes.

En una de les últimes entregues del programa, Mercedes, una madrilenya de 58 anys que recentment es va divorciar després de gairebé tres dècades de matrimoni, va arribar al restaurant amb la il·lusió d'obrir una nova etapa a la seva vida. La producció va decidir aparellar-la amb Òscar, un taxista català de 56 anys que, encara que vivia lluny, buscava trobar algú especial. Tot i això, des del principi va quedar clar que la connexió entre ells no seria fàcil.

Mercedes va ser directa i va assenyalar que Òscar no n'era el tipus emocionalment. Tot i això, tots dos van coincidir a tenir certa química física, cosa que els va permetre gaudir del sopar amb naturalitat. Òscar va mostrar interès des del principi, assegurant que Mercedes era una dona divertida i amb caràcter, però la distància entre Madrid i Catalunya semblava ser un impediment insalvable.

Crònica d'un 'no' anunciat

El moment més cridaner de la cita va arribar quan la conversa va derivar en temes íntims. Òscar, buscant causar una bona impressió, va assegurar amb convicció: "Jo gaudeixo fent gaudir". La resposta de Mercedes no va trigar a arribar i va ser tan contundent com inesperada: "Això és típic d'home i després quan arriba l'hora de la veritat…". La frase, carregada d'ironia, va fer riure molts espectadors i va deixar l'Òscar sense paraules.

Aquesta resposta tan directa es va convertir ràpidament en un dels moments més comentats de la nit, generant una allau de mems i opinions en xarxes socials. Molts usuaris van aplaudir l'espontaneïtat de Mercedes, mentre que altres debatien sobre la veracitat de l'afirmació d'Òscar.

La vetllada va acabar amb tots dos participants deixant clar que no hi hauria una segona cita. Mercedes va argumentar que no sentia cap connexió emocional amb Òscar, mentre que ell va admetre que la relació no tenia futur més enllà d'una possible atracció física. "Per mi no hi hauria res més enllà que fer l'amor una, dues i fins a tres vegades", va confessar Òscar, deixant en evidència el seu interès limitat.

Aquest episodi no només va evidenciar la manca de compatibilitat entre els dos participants, sinó que també va mostrar com les primeres impressions i les paraules poden marcar el rumb d'una cita. First Dates, una vegada més, es va consolidar com un programa capaç de captar l'essència de les relacions humanes, amb els seus moments hilarants que tant fascinen l'audiència.