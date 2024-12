S'esgotarà: El número que guanyarà la Grossa de Nadal segons un vident de Tiktok

El sorteig de la Loteria de Nadal és una de les tradicions més esperades a Espanya. Cada any, milions de persones somien ser agraciades amb la Grossa, el premi més important, que promet canviar vides de la nit al dia. A cada racó del país, les cues a les administracions de loteria comencen a formar-se mesos abans del sorteig, mentre els participants busquen el nombre perfecte que els pugui portar sort.

En aquest context d'il·lusió i d'expectativa, sempre sorgeixen intents d'endevinar quin serà el número guanyador. Des de mètodes tradicionals com l'astrologia fins a eines més modernes com la intel·ligència artificial, molts intenten avançar-se a l'atzar. Aquest any, un vident de TikTok ha revolucionat les xarxes socials amb la seva predicció. Usant tècniques de numerologia i basant-se en fenòmens recents, com la DANA que va afectar València, ha assegurat que el número guanyador serà el 40020.

La predicció ha causat furor, i el nombre ha esdevingut objecte de desig en administracions de tot el país. El vident, conegut com a @viatgealotrolat a TikTok, explica que el seu mètode combina càlculs numèrics i observacions d'esdeveniments significatius ocorreguts aquest any. Segons ell, el 40020 concentra una "vibració energètica especial" que el col·loca com el principal candidat per a la Grossa.

Mètodes tradicionals i tecnologia

No és la primera vegada que un número predit per un vident es converteix en viral. Des de fa dècades, persones de tota mena han confiat en mètodes alternatius per triar els seus dècims. Numerologia, tarot i fins i tot somnis premonitoris han estat usats per intentar desxifrar el misteri de la Grossa. Tot i això, aquest any, la intel·ligència artificial també ha entrat en joc. Eines com ChatGPT han estat consultades per usuaris per intentar trobar patrons i càlculs que revelin números amb alta probabilitat d'èxit.

Tot i l'enrenou que causen aquestes tècniques, els experts recorden que la Loteria de Nadal és un joc d'atzar pur. Estadísticament, cada número té les mateixes probabilitats de sortir premiat. Això, però, no ha frenat la febre pel 40020, que s'està esgotant ràpidament en nombroses administracions.

| RTVE

Què tan encertades són les prediccions?

El fenomen de predir la Grossa no és nou, però poques vegades es viralitza tant com en aquesta ocasió. El vident de TikTok assegura que el mètode no només és efectiu, sinó que en edicions anteriors ha tingut encerts parcials. Tot i això, les dades demostren que no hi ha forma científica o màgica de garantir el resultat del sorteig.

Els experts recomanen mantenir expectatives realistes i jugar de manera responsable. Les probabilitats de guanyar la Grossa són extremadament baixes, però el que mai no falla és la il·lusió i l'emoció que genera aquest sorteig entre milions de participants.