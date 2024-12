Avís urgent de l'Agència Tributària després del robatori de dades de contribuents

per Sergi Guillén

L'Agència Tributària, encarregada de gestionar els impostos i vetllar per la recaptació fiscal a Espanya, és al centre d'una polèmica. Aquesta institució és una de les més rellevants al panorama econòmic, ja que maneja dades sensibles de milions de contribuents.

Recentment, ha estat notícia després del suposat robatori d'una gran quantitat d'informació confidencial, fet que ha encès les alarmes en matèria de ciberseguretat.

Avisen sobre aquesta greu situació

Un grup de hackers conegut com a "Trinity" assegura haver obtingut 560 GB de dades pertanyents a l'Agència Tributària. Aquest ciberatac inclou informació de milions de ciutadans i de la pròpia institució fiscal.

Els hackers han amenaçat de filtrar les dades si no reben una recompensa de 38 milions de dòlars abans del 31 de desembre. Tot i això, l'Agència Tributària nega que hagi passat una intrusió en els seus sistemes. Segons fonts oficials, no s'han detectat indicis de fugida d'informació o activitat sospitosa.

| ACN

El ransomware, una de les amenaces digitals més grans, està darrere d'aquest tipus d'incidents. Aquest mètode consisteix a segrestar informació i exigir un rescat a canvi de no publicar-la.

Segons l'Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe), els casos de ciberseguretat han augmentat un 24% el 2023. Més de 83.000 incidents van ser reportats a Espanya, afectant tant ciutadans com empreses. Aquestes xifres reflecteixen el creixement dels delictes informàtics, que han crescut un 509% en els darrers anys.

El perill d'aquest tipus de robatoris

El robatori de dades pot provocar múltiples problemes. Els ciberdelinqüents poden utilitzar la informació per fer fraus, com ara suplantació d'identitat o estafes financeres.

A més a més, els atacs adreçats a institucions públiques com l'Agència Tributària generen desconfiança entre els ciutadans. Els experts adverteixen que el phishing, correus fraudulents que simulen ser legítims, és una eina recurrent en aquests casos.

La intel·ligència artificial ha revolucionat la ciberseguretat, però també ha facilitat atacs més sofisticats. Els hackers fan servir aquesta tecnologia per identificar vulnerabilitats i executar intrusions més efectives.

El ransomware, recolzat per la intel·ligència artificial, continuarà sent una amenaça crítica els propers anys, segons especialistes com Innovery i Check Point. Pels contribuents, el risc de robatori d'identitat és elevat.

Amb les dades obtingudes, els delinqüents poden accedir a comptes bancaris o fer transaccions il·lícites. També és possible que utilitzin aquesta informació per cometre fraus al sistema fiscal, generant problemes legals per a les víctimes.

L'Agència Tributària insisteix que els seus sistemes són segurs, però aquest incident evidencia la necessitat d'enfortir la ciberseguretat. Els ciutadans han d'estar atents a correus electrònics sospitosos i protegir-ne la informació personal. L'educació digital i la inversió en tecnologia avançada són claus per prevenir atacs futurs.