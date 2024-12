Se agotará: El número que ganará el Gordo de Navidad según un vidente de Tiktok

El sorteo de la Lotería de Navidad es una de las tradiciones más esperadas en España. Cada año, millones de personas sueñan con ser agraciadas con el Gordo, el premio más importante, que promete cambiar vidas de la noche a la mañana. En cada rincón del país, las colas en las administraciones de lotería comienzan a formarse meses antes del sorteo, mientras los participantes buscan el número perfecto que pueda traerles suerte.

En este contexto de ilusión y expectativa, siempre surgen intentos de adivinar cuál será el número ganador. Desde métodos tradicionales como la astrología hasta herramientas más modernas como la inteligencia artificial, muchos intentan adelantarse al azar. Este año, un vidente de TikTok ha revolucionado las redes sociales con su predicción. Usando técnicas de numerología y basándose en fenómenos recientes, como la DANA que afectó a Valencia, ha asegurado que el número ganador será el 40020.

La predicción ha causado furor, y el número se ha convertido en objeto de deseo en administraciones de todo el país. El vidente, conocido como @viajealotrolado en TikTok, explica que su método combina cálculos numéricos y observaciones de eventos significativos ocurridos este año. Según él, el 40020 concentra una "vibración energética especial" que lo coloca como el principal candidato para el Gordo.

Métodos tradicionales y tecnología

No es la primera vez que un número predicho por un vidente se convierte en viral. Desde hace décadas, personas de todo tipo han confiado en métodos alternativos para elegir sus décimos. Numerología, tarot e incluso sueños premonitorios han sido usados para intentar descifrar el misterio del Gordo. Sin embargo, este año, la inteligencia artificial también ha entrado en juego. Herramientas como ChatGPT han sido consultadas por usuarios para intentar encontrar patrones y cálculos que revelen números con alta probabilidad de éxito.

A pesar del revuelo que causan estas técnicas, los expertos recuerdan que la Lotería de Navidad es un juego de azar puro. Estadísticamente, cada número tiene las mismas probabilidades de salir premiado. Sin embargo, esto no ha frenado la fiebre por el 40020, que se está agotando rápidamente en numerosas administraciones.

| RTVE

¿Qué tan acertadas son las predicciones?

El fenómeno de predecir el Gordo no es nuevo, pero pocas veces se viraliza tanto como en esta ocasión. El vidente de TikTok asegura que su método no solo es efectivo, sino que en ediciones anteriores ha tenido aciertos parciales. Sin embargo, los datos demuestran que no hay forma científica o mágica de garantizar el resultado del sorteo.

Los expertos recomiendan mantener expectativas realistas y jugar de manera responsable. Las probabilidades de ganar el Gordo son extremadamente bajas, pero lo que nunca falla es la ilusión y la emoción que genera este sorteo entre millones de participantes.