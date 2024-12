Comunicat urgent de Bizum desmentint un rumor molt estès

per Iker Silvosa

Bizum, la plataforma de pagament mòbil més popular d'Espanya, s'ha consolidat com a eina imprescindible per a transferències ràpides i segures. Amb una base de més de 27 milions d'usuaris, la senzillesa i l'eficiència del funcionament han revolucionat la manera com gestionem les transaccions quotidianes. El seu atractiu principal és permetre transferències immediates utilitzant només el número de telèfon del destinatari, sense necessitat d'introduir complexos IBANs.

Recentment, Bizum s'ha vist al centre d'un malentès que ha generat preocupació entre els usuaris. Diverses publicacions asseguraven que la plataforma limitaria la quantitat de transferències permeses al mes, una afirmació que ha estat rotundament desmentida per l'empresa en un comunicat oficial. Segons Bizum, aquests rumors són totalment falsos, i els límits actuals seguiran vigents sense cap canvi imminent.

A la seva comunicació, Bizum va reafirmar que els usuaris poden rebre fins a 60 transferències mensuals, amb un límit de 1.000 euros per operació. A més, el màxim acumulat diari és de 2.000 euros, mentre que el límit mensual arriba als 5.000 euros. Aquests marges, segons la companyia, estan dissenyats per adaptar-se a les necessitats de la majoria dels usuaris sense comprometre'n la seguretat.

La confusió va sorgir arran d'interpretacions errònies sobre possibles modificacions a la política d'ús. Alguns mitjans van informar de suposades restriccions addicionals, fet que va portar milers d'usuaris a expressar la seva preocupació en xarxes socials. Bizum no només va desmentir aquests informes, sinó que va assegurar que les properes novetats estaran enfocades a millorar l'experiència de l'usuari i no a limitar-la.

Les novetats que planeja Bizum

Bizum està en ple procés d'expansió, cosa que promet importants avenços tecnològics i d'integració internacional. Un dels projectes més ambiciosos de la plataforma és el pla d'interoperabilitat amb altres sistemes de pagament a Europa. Actualment, Bizum ja ha iniciat proves pilot amb MB Way a Portugal i Bancomat a Itàlia, dues de les plataformes més populars als seus respectius països.

| Bizum

L'objectiu d'aquest projecte és permetre transaccions internacionals amb la mateixa rapidesa i la facilitat que les nacionals. Això beneficiarà no només els usuaris individuals, sinó també les empreses que fan operacions a l'estranger. Bizum preveu que l'expansió comenci formalment el 2025, amb Portugal, Itàlia i Andorra com els primers països a integrar-se a aquest ecosistema de pagaments digitals.

A més, Bizum planeja augmentar la seva presència al comerç electrònic. Ja són més de 70.000 comerços els que accepten Bizum com a mètode de pagament, però la plataforma treballa en estratègies perquè més empreses, especialment petites i mitjanes, puguin oferir aquesta opció als clients.