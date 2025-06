Rebaixes d’estiu: Tota la informació de Zara, Mango, Tous...

Encara que oficialment el període de rebaixes d'estiu a Espanya comença l'1 de juliol, aquest any les grans marques no han esperat tant. Des del passat 19 de juny, firmes com El Corte Inglés, Mango, H&M i Zara ja han començat a oferir descomptes tant a botigues físiques com online.

La tendència d'avançar les rebaixes s'ha consolidat els últims anys. El 2025, fins i tot marques de luxe i complements com Tous han seguit aquesta estratègia, competint directament amb gegants com Inditex i Mango en la lluita per captar l'atenció (i la cartera) del consumidor.

Tous també se suma als descomptes

La firma catalana Tous, coneguda pels seus icònics ossets i joieria de disseny, ha iniciat les seves rebaixes d'estiu amb descomptes de fins al 40% en productes seleccionats. La campanya va començar discretament el 24 de juny a través de la seva botiga online i es va estendre als punts de venda físics l'endemà.

| Zara, XCatalunya

Des de collars fins a bosses i rellotges, la firma ha apostat per rebaixes moderades però cridaneres, centrades en línies de temporada i productes de stock limitat. Segons fonts del sector, Tous busca aprofitar l'estirada de les rebaixes primerenques per impulsar vendes abans del tancament del primer semestre.

Zara, Mango i el calendari avançat

Inditex, l'empresa matriu de Zara, va ser una de les primeres a moure fitxa. Dimecres 25 de juny, a les 19:00 h, va activar els descomptes al seu canal online. L'endemà, les rebaixes ja estaven disponibles a botigues físiques, quelcom que s'ha repetit a totes les seves marques: Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti…

| XCatalunya, TOUS

Mango, per la seva banda, va iniciar la seva campanya encara abans: el 20 de juny a internet i el 23 als establiments. La seva estratègia ha estat clara: atreure els consumidors abans que la resta del mercat activi oficialment la temporada de descomptes.

El Corte Inglés, sempre per davant

Els grans magatzems no s'han quedat enrere. El Corte Inglés va arrencar amb les rebaixes el 19 de juny, i oficialment les mantindrà fins al 31 d'agost. Marques associades com Sfera també han iniciat les seves promocions, moltes d'elles ja visibles des de la setmana passada a aparadors i webs.

L'amplitud del catàleg d'El Corte Inglés, que inclou des de moda fins a electrodomèstics, el converteix en un dels grans jugadors de l'estiu. I aquest any, no ha escatimat en cartelleria ni campanyes digitals.

Una onada de descomptes: H&M, Bimba y Lola, Parfois...

La firma sueca H&M va començar les seves rebaixes el 19 de juny, tant online com a botigues físiques. La portuguesa Parfois, especialitzada en bosses i accessoris, ho va fer el 25 de juny. Intimissimi i Calzedonia, per la seva banda, s'hi van sumar el dia 23, i Bimba y Lola ja feia dies que oferia promocions.

Tendam, grup propietari de Cortefiel, Pedro del Hierro i Springfield, es va avançar encara més: les seves rebaixes van començar el 4 de juny, marcant un dels inicis més primerencs d'aquesta temporada.

Tous, al radar del consumidor premium

El curiós d'aquest 2025 és la incorporació decidida de marques com Tous a la dinàmica de rebaixes anticipades. Tradicionalment més conservadora en aquest aspecte, la firma de joieria sembla voler competir per una part del públic que, després de la pandèmia i la inflació, prioritza cada cop més la relació qualitat-preu.

Segons dades no oficials, les cerques de “rebaixes Tous estiu 2025” han augmentat un 38% l'última setmana. L'interès creixent indica que el consumidor no només busca roba o calçat, sinó també articles de luxe assequible a bon preu.

I el més inesperat?

Una de les sorpreses més grans l'ha donada precisament Tous. Aquest any, per primera vegada, ha activat una campanya conjunta amb plataformes d'afiliació i marketplaces com Amazon Fashion i El Corte Inglés online, permetent accedir als seus productes rebaixats des de canals no tradicionals per a la firma.

Un moviment arriscat que revela quelcom més profund: fins i tot el luxe català s'ha vist obligat a adaptar-se a un nou consumidor, que no vol esperar a l'1 de juliol per comprar… ni pagar el preu complet.