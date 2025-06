Ni Inditex ni Telefónica: la primera empresa de l'IBEX que aconsegueix aquest certificat

per Joan Grimal

L'accessibilitat s'ha convertit en un element clau dins les estratègies de responsabilitat social i sostenibilitat de les grans empreses, i un nou exemple d'això el trobem en el recent reconeixement que ha rebut una de les principals firmes del país.

Aquesta companyia ha aconseguit convertir-se en la primera empresa de l'Ibex 35 i en la primera entitat bancària d'Espanya a obtenir la Certificació Compromís amb l'Accessibilitat 360º, atorgada per AENOR. Aquest distintiu avala el compromís integral de l'empresa amb l'eliminació de barreres i la creació d'entorns inclusius.

Un model d'accessibilitat integral

El reconeixement obtingut no es limita únicament a complir els estàndards normatius. La certificació d'AENOR avalua un conjunt de mesures implementades de manera transversal en totes les àrees de l'organització. Això abasta des de l'accessibilitat de les instal·lacions físiques, com oficines, caixers automàtics i centres corporatius, fins a l'adaptació dels canals digitals: aplicacions mòbils.

| XCatalunya, Banco Santander

El pla d'accessibilitat de la companyia guardonada és un model pioner que inclou l'adaptació d'infraestructures, el disseny de serveis i productes financers accessibles i la formació contínua dels seus empleats en atenció inclusiva. A més, s'ha treballat en col·laboració amb associacions especialitzades en l'àmbit de la discapacitat per identificar necessitats reals i dissenyar solucions.

Impacte en la relació amb clients i empleats

Un dels aspectes més destacats d'aquest compromís és la millora tangible en la relació amb clients i empleats. L'entitat ha posat el focus en facilitar l'accés als serveis a totes les persones, independentment de les seves capacitats. Això es tradueix en caixers automàtics adaptats per a persones amb discapacitat.

| XCatalunya, WebEmpresa

De la mateixa manera, s'ha treballat en l'àmbit intern, fomentant un entorn laboral inclusiu que permeti la integració plena de persones amb discapacitat. L'empresa ha dissenyat plans específics de carrera, polítiques d'igualtat d'oportunitats i mesures que garanteixen l'accessibilitat als espais de treball i a les eines digitals utilitzades pels seus empleats.

Un compromís alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

La certificació rebuda s'emmarca dins l'estratègia de sostenibilitat de la companyia i està alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides, en particular amb els relacionats amb la reducció de desigualtats i la creació de ciutats i comunitats inclusives.

El reconeixement no només posiciona aquesta empresa com a referent en el sector financer, sinó que també la converteix en un exemple per a altres organitzacions que vulguin avançar en la construcció d'una societat més justa i igualitària.

Des de la companyia destaquen que aquest assoliment no és un punt d'arribada, sinó un pas més dins d'un procés de millora contínua. L'objectiu és continuar avançant en l'eliminació de barreres i en el disseny de solucions que responguin a les necessitats canviants d'una societat cada cop més diversa.

Cal revelar que l'empresa protagonista d'aquest avenç en accessibilitat i la primera de l'Ibex 35 a obtenir aquesta certificació és Banco Santander. Amb aquest reconeixement, l'entitat referma el seu lideratge no només en l'àmbit financer, sinó també en el compromís amb la inclusió i la igualtat d'oportunitats.