L'OCU ho confirma: Les pitjors natilles de supermercat

Ni Mercadona, ni Lidl, ni Aldi: les natilles de marca blanca que ningú esperava veure en l'últim lloc del rànquing

Un nou estudi ha sacsejat la tranquil·litat de moltes llars. Unes postres clàssiques, presents a les neveres de tot el país, han estat durament criticades per la seva baixa qualitat nutricional. Però el més sorprenent no és el que es diu d'elles… sinó d'on provenen.

Unes postres habituals als carretons de la compra

Les natilles són, des de fa dècades, un dels dolços més populars del supermercat. Econòmiques, cremoses, fàcils de consumir i amb un sabor que remet a la infància, han estat el comodí perfecte per després dels àpats o per al berenar dels més petits. Tanmateix, no totes són iguals.

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha posat sota la lupa més de trenta marques de natilles venudes a Espanya, centrant la seva anàlisi en ingredients, additius, qualitat nutricional i, per descomptat, el nivell de sucre. I entre les conclusions, n'hi ha una que ha cridat especialment l'atenció dels consumidors.

Males notícies per a un supermercat molt conegut

L'informe detecta que moltes marques blanques utilitzen fórmules amb excés de sucre i una llarga llista d'additius. Entre estabilitzants, gelificants, aromes artificials i colorants, algunes etiquetes semblen més una recepta química que unes postres casolanes. Però només una ha rebut la qualificació de "mala qualitat" i una nota per sota de l'aprovat, concretament, 42 sobre 100.

El producte en qüestió és una natilla de vainilla de marca blanca, molt reconeguda, i disponible en centenars d'establiments al llarg del país. Segons les anàlisis, aquestes postres contenen prop de 5 grams de sucre per cada 100 grams de producte, el que equival a tres sobres de sucre per cada vaset. Per a un nen d'entre 7 i 12 anys, això suposa fins al 85% del límit recomanat per l'OMS per al consum diari de sucres lliures.

A més del sucre, conté ingredients poc recomanables com midó modificat de blat de moro, llet desnatada en pols, aromes artificials, sal i colorants. Tot això empaqueta un sabor molt dolç, però escassament natural.

Reaccions a les xarxes i sorpresa generalitzada

La informació ha corregut com la pólvora a les xarxes socials, on tiktokers de l'àmbit del fitness i la nutrició s'han fet ressò dels resultats. Un d'ells, @fitnesswithpablo, ho va deixar clar: "No és qüestió de prohibir, però això no és el que hauries de donar a un nen cada dia. Millor casolanes, o canvia d'opció".

Els comentaris no han trigat a aparèixer. Molts usuaris van expressar sorpresa, ja que associaven el producte amb qualitat i confiança, mentre altres admetien que no les tornaran a comprar després de llegir l'etiqueta amb més deteniment.

El supermercat assenyalat

I aquí és on arriba la gran revelació. No, no es tracta de les natilles de Mercadona, ni de Lidl, ni d'Aldi, que també han estat avaluades però amb millors resultats. Les natilles pitjor valorades per l'OCU són… les de Carrefour, en la seva versió clàssica de vainilla sota la marca blanca.

Un gerro d'aigua freda per a aquells que pensaven que totes les marques blanques són iguals. Perquè de vegades, fins i tot el més familiar pot amagar una sorpresa no tan dolça.