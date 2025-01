El lot de iogurts amb més del 30 % de descompte a Bonpreu i Esclat

Quan es tracta d'omplir la nevera amb productes saludables i deliciosos, els iogurts són un d'aquells bàsics que no poden faltar a casa. Ja sigui per a l'esmorzar, com a postres o per a un refrigeri a mig matí, s'han convertit en una opció pràctica i nutritiva.

Bonpreu i Esclat, conscients de la popularitat d'aquest aliment, han llançat fins al pròxim 3 de febrer un lot estalvi. Que reuneix tres gammes de iogurts de Danone amb un descompte que supera el 30 %. El preu es redueix de 6,12€ a 3,99 €, representant així una oportunitat interessant per a aquells que desitgen abastir-se dels seus làctics preferits sense comprometre la butxaca.

Què inclou el lot?

Iogurt grec natural Oikos (4 unitats de 110 g): La gamma Oikos s'ha posicionat com un dels referents en iogurt grec, gràcies a la seva cremositat i textura especialment densa. El seu sabor suau i lleugerament àcid el fa perfecte per combinar amb mel, fruites fresques o fruits secs.

A més, és un aliat per a aquells que desitgen un aport extra de proteïnes i gaudeixen de receptes senzilles i delicioses. Per exemple, una base d'Oikos amb cereals o granola pot convertir-se en un esmorzar equilibrat en qüestió de segons.

| BonpreuEsclat

La Copa de nata i xocolata Danone (2 unitats de 110 g): Per a aquells que busquen un toc indulgent. "La Copa" de nata i xocolata es presenta com el caprici perfecte.

Cada gotet combina una capa cremosa de nata i una altra de xocolata, aconseguint un contrast de textures que resulta irresistible. Ideal per donar-se un petit gust després del dinar o per rematar el dia amb unes postres dolces. Ofereix un toc golós que no sacrifica la qualitat pròpia de la marca Danone.

Iogurt natural 0 % Activia Danone (4 unitats de 120 g): Activia s'ha fet un lloc en la rutina de moltes famílies. Sobretot gràcies als seus ferments naturals i al seu enfocament en la salut digestiva. La versió 0 % manté el seu caràcter saludable amb l'avantatge de comptar amb menys greix.

Això el converteix en una opció interessant per a aquells que cuiden la seva ingesta calòrica sense renunciar al plaer d'un iogurt natural i suau. Així mateix, es presta a múltiples usos culinaris: des d'amaniments lleugers per a amanides fins a salses amb herbes aromàtiques per a plats principals.

| PixaBay

Avantatges d'aquest lot estalvi

El principal avantatge es troba en el preu. En circumstàncies normals, adquirir els tres paquets de forma individual suposaria una despesa d'aproximadament 6,12 €. No obstant això, durant el període promocional, el client paga tan sols 3,99€, la qual cosa suposa un estalvi de més de 2€ i, per tant, més d'un 30% de descompte.

Per a aquells que integren iogurts en la seva dieta de forma regular, aquesta rebaixa representa una oportunitat d'aprovisionar-se i planificar diferents menús. Sense haver d'estar pendents de reposar l'estoc cada pocs dies.

En segon lloc, la varietat del lot permet que cada membre de la família trobi una alternativa al seu gust. Els més golosos poden decantar-se per "La Copa", mentre que aquells que busquen alguna cosa més saludable tenen en Activia 0 % una excel·lent elecció. Per la seva banda, Oikos grec serveix com a base per a postres ràpides o menjars amb un toc mediterrani.

Així doncs, la proposta de Bonpreu i Esclat amb aquest lot estalvi de iogurts Danone és una oportunitat a tenir en compte. El seu descompte superior al 30 % —de 6,12 € a 3,99 €— facilita que qualsevol pugui gaudir de referències com Oikos. Activia 0 % i la deliciosa Copa de nata i xocolata sense alterar massa el seu pressupost setmanal.

Amb un ventall de sabors i textures, aquest pack constitueix un recurs versàtil per a esmorzars, postres i berenars. Reflectint l'aposta de la cadena per satisfer la demanda de productes de qualitat a preus accessibles. Si els iogurts formen part de la teva alimentació diària, no dubtis a aprofitar aquesta promoció abans que conclogui el 3 de febrer.