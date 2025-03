Un gosset roba una dentadura postissa i es converteix en viral

Les xarxes socials no deixen de sorprendre'ns, però aquesta vegada el responsable d'arrencar rialles a milers de persones no ha estat un influencer ni un streamer… sinó algú molt més pelut. I amb un somriure que, literalment, ningú esperava.

Una escena quotidiana que acaba en viral

Tot va començar amb un vídeo domèstic aparentment innocent. La càmera grava una sala d'estar qualsevol, amb mobles d'àvia, coixins florits i llum suau entrant per la finestra. Enmig d'aquesta escena tranquil·la, apareix el protagonista. Camina amb pas decidit, com si no hagués fet absolutament res sospitós. Però n'hi ha prou amb un segon perquè l'espectador detecti que hi ha alguna cosa que no encaixa.

| X / Twitter, XCatalunya

La criatura entra en pla… i porta un somriure que no és seu. Literalment. La seva expressió és tan surrealista que costa processar-ho. La boca, perfectament alineada, blanca, brillant… i completament humana. Però no parlem d'un efecte visual ni d'una màscara. El que porta posat és, ni més ni menys, una dentadura postissa.

I sí, és un gos.

De la trapelleria a l'estrellat

En qüestió d'hores, el vídeo va ser compartit milers de vegades a TikTok, Instagram i Twitter. Usuaris de tot el món no podien creure el que veien: un gos de mida mitjana, orelles caigudes, pèl clar i expressió gairebé innocent… caminant pel saló de casa seva amb una dentadura perfectament col·locada.

| X / Twitter, XCatalunya

El més divertit no és només que la porti posada, sinó com la porta: amb naturalitat, com si aquell somriure dentat li pertanyés de tota la vida. De tant en tant, s'atura, gira el cap i deixa veure la fila de dents postisses que sobresurten del seu musell de forma perfectament alineada. Hi ha alguna cosa gairebé humana en la seva expressió, i aquí està la clau del fenomen viral.

“Em moro”, “És el millor vídeo de l'any”, “Torneu-li les dents a l'àvia” o “Aquest gos sap alguna cosa que nosaltres no” són només alguns dels comentaris que han omplert les publicacions. Alguns fins i tot han editat el vídeo amb música èpica o frases filosòfiques que combinen perfectament amb la peculiar serietat de l'animal.

Un petit misteri resolt

El vídeo ha generat moltes preguntes: com va arribar la dentadura a la seva boca?, estava jugant?, és un muntatge? El cert és que no. Segons va explicar l'autora del vídeo en una història posterior, tot va ocórrer en un descuit de segons.

La seva àvia s'havia tret la dentadura postissa per deixar-la en un got al costat del llit, com fa cada nit. Però aquesta vegada, el got no estava al seu lloc habitual, sinó més accessible, sobre una taula baixa. I ja se sap que els gossos, quan troben alguna cosa curiosa i amb olor nou, no es resisteixen.

El que semblava impossible va succeir: les dents es van col·locar de forma tan simètrica que, per un moment, el gos va semblar tenir el somriure d'una tia àvia simpàtica. I així, sense saber-ho, es va convertir en una estrella.

Una simple trapelleria domèstica es va transformar en un dels moments més divertits de l'any a les xarxes. Perquè si alguna cosa queda clara després de veure aquest vídeo, és que ningú somriu com ell... encara que el somriure no sigui seu.