El gos que ha après a jugar a 'pedra, paper i tisores'

per Mireia Puig

Un adorable gos s'ha convertit en la sensació de les xarxes socials gràcies a un curiós talent que ha deixat a milions de persones bocabadades: juga a pedra, paper o tisora... i sap el que està fent!

Un vídeo que no deixa indiferent a ningú

Les imatges, que en pocs dies s'han fet virals a TikTok, Instagram i Twitter, mostren una escena que a primera vista sembla una simple demostració d'obediència canina. El propietari del gos, la identitat del qual encara no ha transcendit, seu davant de la seva mascota amb tres objectes col·locats sobre una catifa: una pedra, un full de paper i unes tisores de joguina.

| XCatalunya, Twitter

El joc comença de forma familiar per a qualsevol que hagi crescut reptant els seus amics amb aquest clàssic. L'humà mostra amb les mans el gest corresponent a la seva jugada: pedra, paper o tisora. El gos, aleshores, observa detingudament... i després d'uns segons, pren una decisió. S'acosta lentament a un dels tres objectes i el recull amb la boca.

Fins aquí, un podria pensar que es tracta d'una simple elecció a l'atzar. Però l'increïble arriba quan es repeteix la prova. Una i altra vegada. El gos no només escull un objecte diferent cada vegada, sinó que –i aquí és on comença el misteri– tria sempre el que guanya al gest que ha fet el seu propietari.

| Canva

Pedra contra tisora: el gos escull paper.

Tisora contra paper: el gos va directe a per la pedra.

Paper contra pedra: el gos tria les tisores.

I així, successivament. Sense fallar. Sense dubtar. Amb una seguretat que ha deixat estupefactes a etòlegs, entrenadors canins i, per descomptat, als milions d'usuaris que han compartit el vídeo una i altra vegada sota comentaris com "és més llest que jo", "això ja no és obediència, és estratègia", o directament: "aquest gos sap el que fa".

Reaccions en cadena

La publicació original ha estat compartida més de 120.000 vegades en només tres dies. Alguns usuaris han començat fins i tot a fer memes amb el gos com si es tractés d'un campió mundial de pedra, paper o tisora. Altres han demanat que l'inscriguin en un talent show.

També han aparegut rèpliques del repte: persones intentant ensenyar als seus gossos a fer el mateix, encara que de moment, cap amb tant èxit com el protagonista del vídeo viral.

El secret darrere del truc

Però com és possible que el gos "sàpiga" quina és la jugada guanyadora?

Aquí ve l'explicació. En realitat, no es tracta que l'animal entengui el concepte del joc o que sàpiga que tisora guanya a paper. El truc està en què el seu propietari li ha ensenyat prèviament a associar cada gest amb un objecte.

Quan l'humà fa el gest de pedra, el gos ha après que ha de triar paper. Si el gest és tisora, el gos va a per la pedra. I si és paper, tria les tisores. El que sembla pura lògica és en realitat una brillant combinació d'ensinistrament, repetició i, sobretot, molta paciència.

Tot i així, no deixa de ser impressionant. Perquè per a que funcioni, el gos no només ha d'identificar el gest, sinó també recordar l'elecció correcta i executar-la entre tres objectes diferents. Un veritable exercici de memòria, atenció... i talent!