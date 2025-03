Novetat a Caixabank que afecta la majoria de clients

La digitalització dels pagaments avança a passos de gegant. Les entitats bancàries es troben en una cruïlla: adaptar-se a les noves tendències sense descuidar les necessitats d'aquells clients que encara prefereixen l'ús d'efectiu. Un estudi recent del Banco de España revela que, encara que l'ús diari d'efectiu ha disminuït del 65% el 2023 al 57% el 2024, continua sent el mètode de pagament més utilitzat en les compres físiques.

En aquest escenari, CaixaBank ha decidit implementar canvis en les seves polítiques de retirada d'efectiu, buscant un equilibri entre la seguretat financera i la comoditat dels seus usuaris.

Nous límits en la retirada d'efectiu a CaixaBank

A partir d'ara, CaixaBank ha establert un límit estàndard de 600 euros per operació en la retirada d'efectiu des dels seus caixers automàtics. Aquest topall pot ser ajustat segons les necessitats individuals de cada client, permetent augmentar-lo fins a 1.200 euros per transacció. No obstant això, per a retirades superiors a aquesta quantitat, serà necessari acudir a una oficina física i proporcionar documentació que justifiqui la transacció, en línia amb les recomanacions de l'Agència Tributària per prevenir el frau i el blanqueig de capitals.

| ACN

A més, l'entitat ofereix la possibilitat de reduir el límit de retirada fins a 100 euros, una mesura pensada per a aquells clients que busquen una major seguretat en cas de pèrdua o robatori de la seva targeta. Aquests ajustos poden realitzar-se fàcilment a través de l'aplicació CaixaBankNow, per telèfon o directament en una oficina.

Context normatiu i recomanacions de l'Agència Tributària

L'Agència Tributària espanyola recomana a les entitats bancàries realitzar controls addicionals en operacions d'efectiu que superin els 1.000 euros, amb l'objectiu de combatre el frau fiscal i el blanqueig de capitals. Encara que la quantitat màxima permesa sense justificació explícita és de 3.000 euros, CaixaBank ha optat per implementar mesures més estrictes, sol·licitant documentació addicional per a retirades superiors a 1.200 euros.

Aquestes polítiques reflecteixen un compromís amb la transparència i la seguretat financera, alineant-se amb les directrius reguladores i buscant protegir tant l'entitat com els seus clients de possibles activitats il·lícites.

| CaixaBank, Rido, XCatalunya

Impacte en els clients i adaptació a les noves tendències

La decisió de CaixaBank d'ajustar els límits de retirada d'efectiu respon a una doble necessitat: adaptar-se a la creixent preferència pels pagaments digitals i garantir la seguretat en les transaccions. Encara que l'efectiu continua sent rellevant, especialment entre les persones grans i en zones rurals, la tendència cap a mètodes de pagament electrònics és innegable.

Per a aquells clients que encara depenen de l'efectiu, CaixaBank ofereix alternatives com la banca mòbil i serveis en oficines físiques, assegurant que tots els usuaris tinguin accés als seus fons de manera segura i eficient. A més, l'entitat continua invertint en solucions digitals que facilitin les transaccions i redueixin la dependència de l'efectiu, sense deixar de banda les necessitats de tots els seus clients.

En resum, els nous límits de retirada d'efectiu a CaixaBank són un reflex de l'evolució del sector bancari, que busca equilibrar la innovació tecnològica amb la seguretat i l'accessibilitat per a tots els seus usuaris.