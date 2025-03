El husky que ajuda el seu amo a guanyar a les cartes

Les xarxes socials han estat testimoni d'un dels trucs més divertits i sorprenents protagonitzats per un husky, qui s'ha convertit en l'aliat perfecte del seu amo en un joc de cartes. El vídeo, compartit pel compte de Twitter @PuppiesIover, mostra com el gos, des del sofà, ajuda el seu amo a guanyar en un clàssic joc en què una persona amaga un objecte en una de les seves mans i l'altra ha d'endevinar en quina es troba.

L'escena transcorre en un ambient relaxat, amb dues persones assegudes cara a cara en una taula mentre el husky observa amb gran atenció des del sofà. En cada ronda, quan arriba el moment d'endevinar en quina mà està amagat l'objecte, el gos aixeca la pota corresponent, revelant així la resposta correcta. De manera sorprenent, el seu amo segueix la pista i encerta totes les vegades, deixant atònita a l'altra jugadora, que no aconsegueix comprendre com pot ser tan bo en el joc.

| TRAVELARIUM, Canva

En un moment del vídeo, la persona que amaga l'objecte decideix augmentar la dificultat i col·loca alguna cosa en cada mà. La reacció del husky és encara més cridanera: en lloc d'aixecar una sola pota, aquesta vegada aixeca ambdues, indicant que hi ha objectes en ambdues mans. El gest enginyós del gos genera rialles i sorpresa, confirmant que no es tracta d'una coincidència, sinó d'una veritable "complicitat" entre el ca i el seu amo.

La intel·ligència dels husky

Aquest tipus de comportament en els gossos no és casualitat. Els huskies són coneguts per la seva gran intel·ligència i capacitat d'observació. Són una raça extremadament atenta i, gràcies al seu vincle amb els humans, poden aprendre senyals i respondre a estímuls amb precisió. En aquest cas, el gos sembla haver entès el patró del joc i ha trobat la manera de comunicar-se amb el seu amo per donar-li avantatge.

A més, el reforç positiu podria jugar un paper clau en aquesta història. És possible que, en algun moment, el gos hagi après que aixecar la pota en certs contextos li reporta atenció o fins i tot alguna recompensa, cosa que el va portar a repetir el comportament de manera conscient. Aquest tipus d'aprenentatge és comú en els gossos que han estat entrenats per respondre a ordres específiques, però el sorprenent aquí és que el husky sembla estar participant activament en el joc d'una manera estratègica.

El vídeo ha causat sensació a les xarxes socials, generant admiració per la intel·ligència del husky i per la complicitat que demostra amb el seu amo. Moltes vegades, els gossos són capaços de llegir les nostres expressions, moviments i fins i tot el nostre estat d'ànim, per la qual cosa no és estrany que aquest husky hagi desenvolupat la seva pròpia manera d'ajudar en el joc.

Més enllà de la diversió que genera el vídeo, aquest episodi també és un recordatori de com d'especials poden ser els vincles entre els humans i els seus gossos. Els animals no només ens acompanyen, sinó que, en moltes ocasions, aconsegueixen sorprendre'ns amb la seva capacitat d'aprenentatge i la seva espontaneïtat. Aquest husky ha demostrat que no només és un excel·lent company, sinó també un estrateg en els jocs de taula, i segurament, el seu amo voldrà tenir-lo sempre a prop quan es tracti d'endevinar el pròxim moviment.