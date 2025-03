L'oferta imprescindible a Bonpreu i Esclat per als amants del porc

per Iker Silvosa

Quan arriba el Carnaval, la gastronomia tradicional pren protagonisme. És una època en què es recuperen receptes d'antany, moltes d'elles marcades per l'abundància i el sabor intens dels ingredients. A Catalunya, un dels productes estrella d'aquesta temporada és el porc en les seves múltiples formes: llardons (xixarrons), escorces, morro i rostes, aliments que han estat part de la cuina popular durant segles.

Més enllà del seu sabor, aquests productes tenen un fort arrelament cultural. Els llardons, per exemple, són un ingredient clau en la famosa coca de llardons, una recepta típica del Carnaval que combina la textura cruixent del full amb l'inconfusible toc salat del porc. De la mateixa manera, les escorces i les rostes són un aperitiu imprescindible en moltes taules, ideals per acompanyar amb una cervesa freda o fins i tot per afegir un toc cruixent a amanides i guisats.

| Bonpreu

Aquest any, Bonpreu i Esclat han decidit celebrar la temporada amb una oferta especial per als amants del porc, oferint descomptes exclusius que no es poden deixar passar.

Una oferta pensada per gaudir al màxim

Fins al 3 de març de 2025, Bonpreu i Esclat han llançat una promoció que farà les delícies de qui gaudeix dels productes derivats del porc. En comprar qualsevol dels productes seleccionats —escorces, llardons, morro i rostes de porc de la marca Bonpreu—, la segona unitat tindrà un 70 % de descompte.

El millor de tot és que aquesta oferta és exclusiva per a compres en línia a través de la plataforma digital de BonpreuEsclat. Això significa que els clients poden aprofitar el descompte amb tota comoditat, sense necessitat de desplaçar-se al supermercat.

Sabors tradicionals amb múltiples usos a la cuina

Si bé aquests productes solen consumir-se com a aperitiu, tenen múltiples usos a la cuina que poden fer-los encara més versàtils. Algunes idees per treure'ls el màxim profit inclouen:

Coca de llardons: Un clàssic del Carnaval català. S'elabora amb full, sucre i xixarrons, resultant en una combinació dolç-salada irresistible.

Amanides cruixents: Trossos d'escorça de porc poden substituir els crostons en una amanida, aportant un extra de textura i sabor.

Plats de cullera: Guisats i potatges poden beneficiar-se del toc fumat i cruixent dels llardons o les rostes.

Toppings per a cremes i purés: Si busques un contrast interessant en una crema de carbassa o un puré de patates, afegeix trossos d'escorça o morro de porc.

Els productes de porc han estat un element essencial en la gastronomia mediterrània des de temps immemorials, i Bonpreu i Esclat han volgut retre homenatge a aquesta tradició amb una oferta immillorable.