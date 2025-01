L'últim truc dels estafadors per robar-te la informació al mòbil

L'aparició constant de noves amenaces en l'entorn digital s'ha convertit en un veritable maldecap per a usuaris i organismes oficials. Dins d'aquest escenari, TrickMo destaca per la capacitat per fer-se amb el control de dades sensibles i, en conseqüència, posar en escac la seguretat dels telèfons mòbils.

El Banc d'Espanya ha aixecat la veu d'alarma sobre aquest malware, que adopta estratègies innovadores i summament perilloses per accedir a la teva informació. Lluny de ser un virus més, TrickMo pot arribar a fer-se amb el teu patró o PIN de desbloqueig gràcies a un mètode que suplanta la pantalla d'inici del teu mòbil.

El perillós mètode de frau

Segons assenyala l'organisme, TrickMo s'infiltra en els smartphones mitjançant aplicacions malicioses o enllaços fraudulents que porten l'usuari a descarregar-lo sense adonar-se'n. El problema no només rau en els programes que s'instal·len fora de les botigues oficials.

Sinó també en què, fins i tot en plataformes com la Play Store, s'han detectat apps sospitoses que aconsegueixen colar-se esquivant certs controls. Una vegada que TrickMo és dins del sistema, les seves possibilitats de perjudici es disparen. Pot capturar els SMS, robar credencials bancàries o, directament, accedir als comptes del teu banc si aconsegueix enganyar-te perquè ingressis la informació necessària.

| Canva de Africa images, Alpaka Video

En la seva variant més amenaçadora, aquest malware és capaç de falsificar la interfície de la teva pantalla de desbloqueig. En la pràctica, això significa que, en agafar el telèfon mòbil per utilitzar-lo, et trobaràs amb una pantalla idèntica a la teva, sense advertir que es tracta d'una capa fraudulenta.

En introduir el teu PIN o patró, l'estàs comunicant directament als ciberdelinqüents. Amb això, no només podran entrar al teu terminal i robar qualsevol dada confidencial que tinguis. Sinó que també podrien fer-se amb els accessos a la teva banca en línia o a altres aplicacions de valor.

Consells per no caure en aquest frau

Malgrat tot, no cal caure en el pànic. El Banc d'Espanya ha facilitat una llista de recomanacions amb les quals es pot reduir bastant el risc d'infectar-se amb TrickMo i amb altres tipus de programari maliciós. La primera d'aquestes indicacions consisteix a mantenir sempre actualitzat el sistema del teu dispositiu, ja que cada nova versió corregeix vulnerabilitats i reforça la seguretat.

De la mateixa manera, convé descarregar aplicacions només de fonts confiables, evitant pàgines de dubtosa reputació. Si bé a les botigues oficials també poden aparèixer apps malicioses, hi ha més controls i la probabilitat de frau disminueix considerablement.

| Georgijevic

D'altra banda, sempre es recomana activar l'autenticació en dos factors en les aplicacions o serveis que ho permetin. Aquest pas addicional dificulta enormement els accessos no autoritzats, fins i tot si algú es fa amb la teva contrasenya.

Per últim, es fonamental prestar atenció als enllaços o els arxius adjunts que reps, ja sigui per correu, un SMS o missatgeria instantània. Si desconeixes el remitent o no et genera confiança, el millor és no clicar ni descarregar res.