Ni McDonald's ni Burger King: La cadena de menjar ràpid que tanca per sempre

Un nou terratrèmol sacseja el sector de l'hostaleria a nivell internacional. Mentre les grans multinacionals com McDonald’s i Burger King continuen dominant el mercat i adaptant-se a les noves tendències, altres cadenes no aconsegueixen resistir els embats de la competència ni les transformacions del consum global.

El que semblava un model de negoci infal·lible ha començat a trontollar. L’augment de competidors, la inflació persistent, els canvis en els hàbits alimentaris i l’evolució cap a propostes gurmet o més sostenibles estan fent mal a algunes de les marques més reconegudes del sector. I ara, una d’elles ha dit prou.

Auge i caiguda d’un model saturat

El mercat del menjar ràpid ha viscut un creixement exponencial durant dècades. Tanmateix, en els darrers anys, molts consumidors han començat a exigir més: ingredients frescos, sostenibilitat, transparència nutricional i preus ajustats. Això ha deixat en evidència aquelles franquícies que no han sabut renovar-se a temps.

| Pexels, Google Maps, XCatalunya, Eneida Nieves, George XVII

Mentre algunes empreses han optat per reinventar-se amb el fenomen de les “smash burgers”, més artesanals i de qualitat, d’altres han quedat atrapades en el seu model tradicional, sense marge per adaptar-se. Aquest ha estat el cas de diverses cadenes que, en un intent de competir en preus, han sacrificat qualitat, imatge de marca i, finalment, viabilitat.

Tancaments en cadena: les xifres que ho expliquen

Durant l’últim any, els tancaments d’establiments han assolit xifres preocupants. Als Estats Units, bressol del model de menjar ràpid, s’han tancat centenars de locals. I el ritme no sembla disminuir. Algunes marques han registrat pèrdues històriques que reflecteixen una tendència clara de saturació del mercat.

| Getty Images, ma-no

Per exemple, la cadena Hy-Vee ha clausurat 79 locals des del febrer de 2025. Hwy 55 Burger Shakes & Fries, per la seva banda, va tancar 13 locals abans d’acabar 2024. Però cap d’aquestes xifres ha cridat tant l’atenció com la d’una altra marca molt coneguda tant a Amèrica com a Europa.

El cas més alarmant: xifres rècord de locals clausurats

En el que portem d’any, la cadena nord-americana Jack in the Box ha tancat entre 150 i 200 restaurants només durant el mes d’abril. Una xifra que il·lustra el col·lapse operatiu d’una empresa que, durant anys, va ser sinònim d’èxit en el món del fast food.

L’impacte ha estat tan gran que fins i tot es parla d’un replegament estratègic sense precedents en la història de la companyia. La direcció ha justificat aquests tancaments com una mesura d’“optimització”, però molts analistes ho veuen com un preludi d’una crisi més gran.

Tanmateix, el cop més dur per al públic espanyol i europeu no ha vingut dels Estats Units.

El tancament més impactant: Subway abaixa la persiana definitivament

Després d’anys liderant el mercat mundial amb la seva proposta d’entrepans personalitzables, Subway ha iniciat el tancament progressiu de centenars de locals arreu del món. Només el 2024, es van clausurar 631 establiments, una xifra que representa la seva major contracció des de 2021, quan ja n’havien tancat més de mil punts de venda.

L’empresa ha reconegut que no aconsegueix sostenir la mida actual de la seva xarxa, afectada per la caiguda en vendes i per una estructura que ha quedat obsoleta davant dels nous models de negoci. La cadena, que durant anys va ser percebuda com una opció “més saludable” dins del fast food, no ha aconseguit mantenir-se competitiva en un mercat on les exigències del consumidor no deixen marge per a la complaença.

Així, mentre els gegants del sector continuen innovant i experimentant amb nous formats, Subway s’acomiada discretament de milers de clients arreu del món. Ni McDonald’s ni Burger King. La gran caiguda del fast food aquest any porta un altre nom. I és el de Subway.