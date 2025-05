6 productes de primeres marques amb més d’un 40 % de descompte a Bonpreu i Esclat

El comportament del consumidor als supermercats no ha deixat d'evolucionar en els darrers anys, sobretot quan es tracta d'estalviar sense renunciar a la qualitat. El creixement de les marques blanques ha estat imparable, però el client català continua demostrant una estima especial per les primeres marques, sobretot quan apareixen ofertes difícils d'ignorar.

Aquest equilibri entre buscar preu i apostar per la qualitat de referència ha generat un fenomen interessant: els lots d'estalvi mixtos que combinen productes ben posicionats al mercat, ara oferts a preus reduïts.

Les promocions per temps limitat s'han convertit en una de les estratègies estrella dels supermercats per atraure trànsit a les seves botigues físiques i a les seves plataformes en línia. L'objectiu és clar: captar un consumidor informat, cada cop més exigent, que no només compara preus, sinó que busca experiències de compra completes.

En aquest context, Bonpreu i Esclat han tornat a captar l'atenció amb un lot de sis productes de primeres marques a un preu realment competitiu, disponible fins al 9 de juny de 2025. Parlem d'un descompte superior al 40 %, una xifra poc habitual quan es tracta de productes reconeguts i de consum diari.

Una selecció pensada per a l'estalvi quotidià

El nou “lot estalvi” de Bonpreu i Esclat es compon de sis productes bàsics que formen part del rebost habitual de moltes famílies. La proposta inclou marques tan reconegudes com La Española, Calvo, Solís, Gallo i Moritz, cosa que assegura tant la confiança del client com la qualitat de cada producte. El preu final del lot, 6,95 euros, suposa un estalvi considerable respecte al cost habitual de tots aquests articles per separat (més d'11 euros en total).

Aquests són els productes inclosos a l'oferta:

Olives verdes farcides d'anxova La Española (150 g): ideals tant com a aperitiu com per completar amanides i plats mediterranis.

ideals tant com a aperitiu com per completar amanides i plats mediterranis. Tonyina clara en oli de gira-sol Calvo (3 llaunes de 52 g): font de proteïnes i molt versàtil a la cuina, perfecte per a amanides, entrepans o receptes ràpides.

font de proteïnes i molt versàtil a la cuina, perfecte per a amanides, entrepans o receptes ràpides. Tomàquet fregit casolà Solís (550 g): una salsa tradicional, elaborada amb tomàquet natural, per acompanyar pastes, arrossos o plats de carn.

una salsa tradicional, elaborada amb tomàquet natural, per acompanyar pastes, arrossos o plats de carn. Pasta vegetal espirals Gallo (450 g): elaborada amb tomàquet i espinacs, una opció original i acolorida que aporta fibra i varietat al menú.

Cervesa torrada Moritz 0,0 (2 llaunes de 330 ml): cervesa sense alcohol, elaborada a Barcelona, amb el sabor característic de la marca i apta per a qualsevol moment del dia.

El lot està dissenyat per respondre a diferents necessitats quotidianes, des d'un pica-pica improvisat fins a un àpat ràpid o un sopar lleuger. A més, inclou opcions per a qui busca alternatives sense alcohol o plats més saludables amb vegetals i proteïnes de qualitat.

Aquest tipus de promocions segueix una tendència molt clara: facilitar al consumidor la compra en bloc de productes reconeguts, sense haver de renunciar a la confiança que aporten les primeres marques. El descompte, superior al 40 %, no només suposa un reclam publicitari, sinó que respon a una demanda real del públic, especialment en períodes d'inflació o quan es busca optimitzar el pressupost familiar sense perdre qualitat.

La combinació de productes també convida a la creativitat a la cuina. Per exemple, pots preparar una amanida freda barrejant les espirals vegetals Gallo (ja bullides i refredades) amb tonyina Calvo, olives La Española i un toc de tomàquet Solís com a base d'amaniment. Completa el menú amb una cervesa sense alcohol Moritz i tindràs un àpat equilibrat, pràctic i econòmic. Una altra opció és aprofitar el tomàquet fregit per a un plat ràpid de pasta calenta o per donar sabor a una cassola de verdures.