La reflexió viral de Francesc Mauri sobre l'alimentació: 'Una pizza...'

per Iker Silvosa

En una època en què els supermercats estan plens de productes ultraprocessats i envasos cridaners, el meteoròleg i divulgador Francesc Mauri ha llançat una reflexió a les xarxes socials que ha ressonat amb milers de persones. En el seu missatge, publicat a X (abans Twitter), contrasta el preu i la qualitat dels productes ecològics amb els aliments processats, posant en evidència una realitat sobre els hàbits de consum actuals.

Productes locals vs. ultraprocessats

Mauri, conegut pel seu activisme a favor de la sostenibilitat i l'alimentació conscient, va compartir una imatge de verdures ecològiques—pastanagues deformes però saboroses, al costat d'un plat de menjar casolà—i va escriure:"Els agricultors reclamen consumir km0. I tenen tota la raó. De primer, verdura ecològica amb patata. No és de cartró pedra com en moltes botigues. Les pastanagues lletges, però d'un sabor i intensitat estratosfèrics. Uns 5€ per a 4 persones. Una pizza processada, 1 persona, 4€)".

| TV3

El missatge, senzill però directe, ha generat una onada de comentaris i reaccions a la plataforma. La seva comparació entre el cost d'un àpat casolà amb productes ecològics i el d'una pizza processada posa sobre la taula una pregunta clau: realment menjar bé és més car?

Menjar saludable és un luxe?

Un dels arguments més utilitzats contra l'alimentació ecològica i local és el seu preu. Molts consumidors perceben els productes de proximitat com més cars en comparació amb les opcions convencionals de supermercat. No obstant això, la reflexió de Mauri suggereix el contrari: amb només 5 euros, es pot preparar un àpat nutritiu per a quatre persones, mentre que un aliment ultraprocessat pot costar gairebé el mateix per a una sola ració.

La diferència no només rau en el preu per porció, sinó també en la qualitat nutricional. Les verdures ecològiques, encara que estèticament imperfectes, conserven millor el seu sabor i propietats. Per contra, els productes ultraprocessats solen contenir altes quantitats de greixos, sucres i additius, cosa que impacta negativament en la salut a llarg termini.

La importància del consum km0

El concepte de "quilòmetre zero" (km0) fa referència als productes de proximitat, és a dir, aquells que provenen de productors locals i no requereixen llargs trajectes de transport. Aquest model de consum no només afavoreix l'economia dels agricultors locals, sinó que també redueix la petjada de carboni i garanteix una major frescor dels aliments.

A Catalunya i altres regions d'Espanya, cada cop més mercats i cooperatives fomenten aquest tipus d'alimentació. No obstant això, les grans cadenes de distribució continuen dominant el mercat, amb productes importats i altament industrialitzats que competeixen en preu, però no en qualitat.

En qualsevol cas, el seu missatge ha servit per reobrir un debat necessari: estem prioritzant la comoditat i la immediatesa en l'alimentació per sobre de la qualitat i la salut? La comparació entre una simple pastanaga ecològica i una pizza processada ens recorda que, moltes vegades, la decisió de què mengem no és només una qüestió de preu, sinó també de valors i prioritats.