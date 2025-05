Avís urgent del Banc Santander amb les devolucions de la Declaració de la Renda

Amb l'arribada de la primavera i l'inici de la campanya de la Declaració de la Renda, no només floreixen els ametllers i s'omplen les terrasses: també ho fan els ciberdelinqüents. Cada any, milers de ciutadans són víctimes de fraus i estafes que aprofiten el context tributari per fer-se passar per organismes oficials i robar dades bancàries o personals.

En un comunicat difós a través dels seus canals oficials, el banc ha alertat sobre el creixent nombre d'intents de suplantació d'identitat que s'estan registrant en nom de l'Agència Tributària. Els estafadors aconsegueixen que els usuaris baixin la guàrdia i facilitin informació clau.

L'esquer: el reemborsament immediat o l'ensurt d'un pagament imminent

Les estratègies d'aquests delinqüents són cada cop més sofisticades. En moltes ocasions, els missatges que envien per SMS o correu electrònic imiten perfectament el disseny i el llenguatge dels organismes oficials. L'excusa més utilitzada és el fals reemborsament de la Declaració de la Renda.

Els missatges contenen enllaços que dirigeixen a pàgines web falses, on es demana a l'usuari que introdueixi dades personals i bancàries. Un cop obtinguda aquesta informació, els estafadors poden buidar comptes, fer compres fraudulentes o fins i tot sol·licitar préstecs a nom de la víctima.

El Banco Santander llança recomanacions clares

Davant d'aquesta situació, el Banco Santander ha compartit una sèrie de consells bàsics però crucials per no caure a la trampa. En primer lloc, recorda que l'Agència Tributària mai et demanarà dades personals o bancàries a través de SMS o correus electrònics. Tampoc enviarà enllaços directes per accedir a formularis ni exigirà la introducció de claus per aquestes vies.

A més, el banc insisteix en la importància de no prémer mai en enllaços sospitosos i accedir sempre a la informació fiscal des de la web oficial de l'Agència Tributària (www.agenciatributaria.es) o a través de l'app oficial, disponible als principals sistemes operatius.

Una altra recomanació és activar la doble verificació a totes les plataformes bancàries i revisar amb freqüència els moviments dels comptes. Qualsevol càrrec estrany o no autoritzat ha de ser comunicat de seguida a l'entitat bancària.

Què fer si ja has caigut a la trampa?

Si has introduït dades en un d'aquests llocs fraudulents, actua amb rapidesa: bloca la targeta o el compte des de l'aplicació mòbil, canvia les contrasenyes d'accés i contacta amb l'entitat per informar del succés. Cal posar una denúncia davant la Policia o la Guàrdia Civil perquè s'investigui el delicte i en quedi constància oficial.

A més, el banc recorda que existeixen eines de protecció com el seu servei d'alertes en temps real, que permet a l'usuari rebre notificacions de cada moviment al seu compte. Aquest tipus de control pot marcar la diferència entre una petita incidència i una gran estafa.

I ara sí, la part més important de l'avís del Santander

Tot i que moltes persones encara creuen que poden distingir fàcilment un frau, els atacs de suplantació durant la campanya de la Renda s'han perfeccionat fins a nivells alarmants. El Banco Santander ha detectat que alguns dels missatges falsos utilitzen números de telèfon reals d'organismes oficials suplantats a través de tècniques de spoofing, cosa que significa que el missatge pot semblar, a simple vista, totalment autèntic.

Ni l'Agència Tributària ni el mateix Banco Santander et demanaran mai claus, dades personals o bancàries per SMS o correu electrònic. Si reps un d'aquests missatges, esborra'l, denuncia'l i no hi responguis mai. La campanya de la Renda és un terreny fèrtil per als ciberdelinqüents, i aquest any venen més preparats que mai.