Martina Puigvert: El seu xicot és igual de conegut que ella

Qui hagi sintonitzat la televisió pública catalana aquest dimecres al migdia, segurament no haurà pogut evitar quedar-se uns minuts més del previst. La pantalla desprenia quelcom especial: una combinació de llum, naturalitat i proximitat que traspassava l'emissió. No era la recepta —encara que sonava exquisida—, ni tampoc el clima, que finalment semblava donar un respir després de dies de pluja. Era quelcom més difícil d'explicar.

La secció culinària de Tot es mou, conduïda amb gràcia i mestratge per Helena Garcia Melero, acollia una vegada més una convidada ja habitual i molt estimada per l'audiència. Amb una veu suau però ferma, i un somriure que sembla haver-se fet habitual a les cuines de TV3, ella tornava a oferir un espectacle que va més enllà de la cuina. Perquè quan s'encenen els fogons en la seva presència, també s'encén quelcom més: l'orgull per la terra, l'amor pels sabors autòctons, i sobretot, una manera de fer que posa el cor al nivell de la tècnica.

| TV3, max-kegfire

Receptes amb sabor a casa

Aquest dimecres, el plat no era precisament senzill: ou amb múrgoles a la crema i espàrrecs de marge. Un menjar que remet directament als boscos de primavera, al respecte pel producte de temporada, i a aquesta cuina que no necessita artificis. Al seu costat, el popular meteoròleg Tomàs Molina, aportant aquest carisma tan característic que l'ha convertit en un rostre inseparable de TV3. Entre bromes sobre el temps, utensilis fumejants i explicacions precises, es cuinava molt més que un plat.

Perquè el que es respirava era quelcom molt més íntim: el reflex d'una felicitat plena. I no, no es tractava únicament d'un bon dia televisiu o d'una recepta especialment inspirada. Era quelcom que ja s'intuïa des de fa temps, però que en les últimes setmanes s'ha fet més evident que mai.

| TV3, Instagram

Un dia radiant i familiar

Les xarxes socials van fer la resta. Perquè quan el sol va decidir treure el cap finalment entre els núvols, ella també va aprofitar per sortir. I ho va fer de la millor manera possible: amb família, amics, una taula de camp i brases ardents. Una bona calçotada, en aquest entorn tan català que combina el fum, la salsa i les rialles com a ingredients essencials. Allí se la va poder veure gaudint com una més, amb el davantal posat, sucant calçots amb gest precís, i envoltada de cares conegudes que no podien dissimular l'alegria de compartir aquest moment.

L'escena, compartida més tard a Instagram pels assistents, va ser recollida per nombrosos mitjans. Però hi va haver una imatge que va generar especialment tendresa: ella, en primer pla, amb les mans tacades de salsa, abraçant amb força un petit tresor que portava en braços.

Un vincle que ja no amaga el foc

A hores d'ara, el seu rostre ja és familiar. Es tracta de Martina Puigvert, la xef del restaurant Les Cols d'Olot, reconeguda per la seva delicadesa a la cuina i per representar una nova generació de cuiners que treballen des de l'arrel, amb identitat i emoció. Però no està sola en aquesta travessia.

Des de fa mesos, la seva presència a Tot es mou ha coincidit amb una altra que no passa desapercebuda: la de Lluc Crusellas, el millor xocolater del món. I no és casualitat. Martina i Lluc no només comparteixen passió pels fogons, també comparteixen vida. La seva història d'amor, que va començar amb pa congelat, tomàquet i embotit de la Garrotxa, ha conquerit el públic tant com els seus plats. Viuen entre Osona i la Garrotxa, es veuen cada dia i, com van confessar a El Suplement de Catalunya Ràdio, “dormim junts cada dia, però on, ho decidim sobre la marxa”.

Una parella que, com les seves receptes, no necessita grans presentacions: n'hi ha prou amb mirar com es miren per entendre que entre brases i calçots, també es cuina l'amor.