La famosa que, segons Ricard Ustrell, li va tirar els trastos després d'una entrevista a TV3

En el dinàmic univers de la televisió catalana, el programa "Col·lapse" de TV3, conduït per Ricard Ustrell, ha estat testimoni d'innombrables moments memorables. No obstant això, una recent revelació del presentador ha capturat l'atenció del públic i els mitjans: es tracta d'una reconeguda actriu nord-americana que va mostrar un interès particular per Ustrell després d'una entrevista en el programa.​

Ricard Ustrell ho explica a TV3

Durant una entrevista a "Col·lapse", Ricard Ustrell va compartir una experiència inesperada amb la destacada actriu de Hollywood, Susan Sarandon. Segons va relatar, després de finalitzar la gravació, Sarandon li va proposar anar a prendre un cafè junts. Ustrell, sorprès per la invitació, va declinar educadament a causa de compromisos laborals. Aquesta anècdota ha generat una onada de comentaris i especulacions en l'àmbit mediàtic.​

Declaracions oficials i reaccions

Ricard Ustrell, conegut pel seu estil directe i sincer, va comentar sobre la situació sense entrar en detalls explícits. Aquesta actitud ha estat interpretada per molts com una mostra de respecte cap a la privacitat de Sarandon. La notícia ha provocat diverses reaccions a les xarxes socials i entre els seguidors del programa, que han expressat la seva sorpresa i han debatut sobre la decisió d'Ustrell de rebutjar la invitació.​

Aquest episodi se suma a la llista d'experiències singulars que Ustrell ha viscut a "Col·lapse". Anteriorment, el presentador ha compartit anècdotes sobre les exigències i comportaments peculiars d'algunes celebritats durant les seves entrevistes. Aquestes revelacions ofereixen una visió fascinant de les dinàmiques darrere de càmeres en el món de l'espectacle.​

La confidència de Ricard Ustrell ha afegit un nou capítol intrigant a la història de "Col·lapse". Mentre els seguidors del programa continuen comentant sobre aquest inusual intercanvi, queda clar que el món de la televisió sempre té sorpreses reservades. Es repetirà en el futur una situació similar entre Ustrell i una altra celebritat? Només el temps ho dirà.

Ricard Ustrell, entre TV3 i Catalunya Ràdio

Va iniciar la seva trajectòria en mitjans locals com Ràdio Sabadell i Matadepera Ràdio. Posteriorment, va col·laborar en programes de RAC1 i RAC 105. El 2009, es va incorporar a Catalunya Ràdio, participant en espais com "Tot és molt confús" i coordinant "Els optimistes". Entre 2015 i 2018, va dirigir i presentar "El suplement", assolint xifres rècord d'audiència, amb 638.000 oients els dissabtes. No obstant això, el juliol de 2018, Ustrell va decidir abandonar el programa i l'emissora a causa de problemes de salut relacionats amb l'estrès i la falta de suport per part de la direcció de Catalunya Ràdio en aquell moment. ​

En l'àmbit televisiu, el setembre de 2017, Ustrell va estrenar "Preguntes freqüents" a TV3, un programa de debat polític que va conduir fins al gener de 2018. El 2018, va presentar "Quatre gats", un espai de reportatges amb entrevistes a figures internacionals com Pepe Mujica i Noam Chomsky. El setembre de 2019, va llançar "Planta baixa", un magazín diari sobre actualitat que va presentar fins el juliol de 2022. ​

El setembre de 2022, Ustrell va tornar a TV3 amb "Col·lapse", un programa emès les nits dels dissabtes. Un any després, el setembre de 2023, va assumir la direcció i presentació de "El matí de Catalunya Ràdio", el programa matutí de més rellevància a l'emissora. El seu nomenament va generar certa controvèrsia, ja que, segons declaracions del periodista Toni Clapés, ell havia estat considerat inicialment per dirigir el programa, però finalment es va optar per Ustrell. ​

Al llarg de la seva carrera, Ustrell ha estat reconegut pel seu estil directe i la seva capacitat per connectar amb l'audiència. No obstant això, també ha afrontat crítiques i polèmiques. El maig de 2024, durant una emissió de "El matí de Catalunya Ràdio", va comentar que no veuria un debat electoral organitzat per TV3 i Catalunya Ràdio, elogiant en el seu lloc el de La Sexta.