És molt conegut i potser el tens: El cotxe més robat en els últims 15 anys

A Catalunya, i en gran part de la resta del país, hi ha un model de cotxe que ha destacat durant anys per la seva popularitat, accessibilitat i presència en gairebé qualsevol barri, ciutat o carretera. És el vehicle que molts joves han tingut com a primer cotxe, que apareix en els catàlegs de segona mà com una aposta segura i que fins i tot ha estat símbol de fabricació nacional. No obstant això, aquesta fama ha vingut acompanyada d'una dada menys agradable: és també el cotxe més robat dels últims anys a tota Catalunya.

Així ho confirma un estudi elaborat per l'asseguradora Línea Directa, que sota el títol “El robo de vehículos en España (2019-2023)” analitza els models més sostrets a tot el territori. L'informe assenyala que aquest vehicle, el Seat Ibiza, ha estat el més robat en dues de les quatre províncies catalanes: Barcelona i Girona. A Lleida, en canvi, el més robat va ser el Volkswagen Golf, i a Tarragona, el Ford Focus. A més, les comarques tarragonines, malgrat la seva mida, són la tercera àrea d'Espanya amb major nombre de robatoris de cotxes, només superades per Madrid i Sevilla.

Aquesta tendència no es limita només a Catalunya. A nivell estatal, aquest mateix model encapçala la llista de cotxes més robats entre 2019 i 2023, seguit pel Volkswagen Golf i el Seat León. Es tracta, per tant, d'una situació generalitzada que confirma que els delinqüents tenen molt clar quin tipus de vehicle busquen quan volen cometre un robatori.

Per què el Seat Ibiza?

Les causes d'aquesta situació poden ser múltiples. D'una banda, es tracta d'un cotxe molt present al parc automobilístic espanyol, cosa que facilita que els lladres puguin aprofitar peces per a revenda o desballestament. D'altra banda, la seva fiabilitat mecànica i senzillesa fa que sigui fàcil de manipular, i en alguns casos, més vulnerable a tècniques de robatori ja conegudes. També pot influir el fet que molts dels propietaris d'aquest model solen ser joves o no disposen de sistemes de seguretat addicionals, com localitzadors GPS o garatges tancats.

El mateix informe també aporta dades sobre el nivell de protecció dels vehicles davant robatoris. En aquest sentit, la província de Barcelona presenta un 70 % de protecció, mentre que Tarragona baixa al 64 %, Girona al 63 % i Lleida al 57 %. Són xifres que mostren una clara necessitat d'invertir més en mesures de seguretat passiva i activa, especialment a les zones amb major incidència.

Quant a les motocicletes, les xifres tampoc són esperançadores. Les comarques barcelonines i lleidatanes acumulen un 2,1 % i un 1,8 % dels robatoris, respectivament, situant-se entre les zones més “calentes” de tot el país, juntament amb les Illes Balears i Las Palmas de Gran Canaria. En aquest cas, el model més robat és la Honda Scoopy, seguida de la SYM Symphony i la Kymco Super Dink.

Ara bé, tornant al protagonista d'aquesta notícia: el cotxe més robat entre 2019 i 2023 no és altre que el Seat Ibiza. Un model icònic, símbol de la producció catalana i emblema de la marca Seat durant dècades. Malgrat els seus èxits comercials i la seva eficiència com a vehicle urbà i compacte, l'Ibiza encapçala una llista que cap model voldria liderar.

Així que, si tens un Seat Ibiza a casa, potser és el moment de revisar les teves mesures de seguretat. És un cotxe apreciat, pràctic i fiable, però també —com mostren les dades— un dels objectius preferits pels lladres.