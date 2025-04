Confirmat OCU: El millor flam d'ou de supermercat

En un mercat on la marca blanca ha deixat de ser una elecció secundària per convertir-se en una opció principal, els consumidors estan començant a veure amb altres ulls productes que abans consideraven de segona categoria. Lluny queden els temps en què les postres preparades de supermercat eren simples solucions d'emergència: avui, alguns competeixen de tu a tu amb els casolans i fins i tot els superen en algunes categories.

Entre ells, el flam d'ou destaca com un dels productes més simbòlics en aquesta evolució del consum. La seva senzillesa —una recepta tradicional amb ous, llet i sucre— permet calibrar fàcilment la qualitat del producte. I quan un flam preparat aconsegueix acostar-se al sabor d'un fet a casa, la sorpresa no només és agradable, sinó reveladora. L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha volgut esvair dubtes i ha publicat recentment un estudi que posa xifres i arguments al que molts ja intuïen: algunes marques blanques han aconseguit conquerir aquest terreny amb notable èxit.

| Canva

Dos marques blanques lideren el rànquing de qualitat

L'informe de l'OCU, centrat en flams d'ou disponibles en supermercats, situa les marques blanques de Dia i Consum com les millors valorades en la seva categoria. Ambdues obtenen una puntuació de 66 sobre 100, superant altres postres de marca més reconeguda. L'avaluació té en compte no només el sabor, sinó també la textura, els ingredients, l'etiquetatge nutricional i la qualitat general del producte.

El flam d'ou de Dia ha sorprès per la seva fidelitat al sabor casolà. La seva recepta prescindeix d'ingredients artificials i se centra en l'essencial: ous, llet i sucre. Aquest enfocament ha donat lloc a una textura suau, sense grumolls ni excés de gelificants, i un sabor equilibrat que recorda a les postres fetes a casa. El producte es presenta en envasos de quatre unitats de 100 grams cadascuna, i el seu preu, 3,38 euros per quilo, el converteix en una opció econòmica i accessible.

En paral·lel, el flam de Consum destaca per un perfil de sabor lleugerament més profund. La inclusió de vainilla en la seva recepta li aporta un toc distintiu que ha estat valorat molt positivament pels tastadors de l'informe. La textura és consistent, ferma sense ser dura, i la dolçor està ben calibrada. També es presenta en unitats individuals de 100 grams, cosa que facilita la seva conservació i consum sense desaprofitament.

Qualitat, preu i confiança: la nova tríada del consumidor

Aquest reconeixement per part de l'OCU no és un fet aïllat. Respon a una tendència de fons: la consolidació de les marques blanques en categories on abans dominaven els productes de renom. En el cas dels flams, aquesta transició ha estat possible gràcies a un canvi en la percepció del consumidor i una millora objectiva en la qualitat dels productes.

L'informe destaca que, més enllà del preu, la consistència, l'equilibri de la dolçor i la fidelitat a la recepta tradicional són elements cada cop més valorats. En aquest sentit, tant Dia com Consum han sabut identificar el que els seus clients busquen en unes postres d'aquest tipus: una experiència gustativa propera a la de la llar, però amb la comoditat d'un format preparat i llest per consumir.

Encara que altres marques reconegudes continuen tenint un pes important en el mercat, la competència real ha deixat d'estar en el nom de l'envàs. Ara, la balança s'inclina cap a qui sàpiga oferir una bona relació qualitat-preu sense sacrificar autenticitat ni sabor.