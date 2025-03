L'OCU dicta sentència: El millor supermercat per comprar marca blanca

per Mireia Puig

Amb una inflació elevada i la recerca constant d'estalvi, les marques blanques s'han consolidat com a protagonistes de la cistella de la compra. A Espanya, més de la meitat de la despesa en alimentació es destina ja a productes de marca pròpia, la qual cosa reflecteix un canvi profund en els hàbits de consum. De fet, entre agost de 2023 i juliol de 2024, les marques blanques van representar aproximadament el 58,5% de la despesa total en alimentació, confirmant així el seu pes creixent a les llars espanyoles.

Aquest fenomen no és casualitat. La progressiva millora en la qualitat, sumada a preus significativament més baixos respecte a les marques tradicionals, ha trencat els antics prejudicis que etiquetaven aquests productes com a opcions simplement econòmiques. Ara, els consumidors valoren especialment la relació qualitat-preu i confien en aquestes marques per omplir els seus rebosts.

El supermercat preferit segons l'OCU

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), institució referent en l'anàlisi de qualitat i preu, ha dut a terme un estudi per determinar quines són les cadenes de supermercats amb les millors marques blanques del país. Aquesta anàlisi comparativa ha mesurat aspectes com sabor, qualitat nutricional, presentació i, per descomptat, el preu.

| Canva

Els resultats de l'OCU han sorprès a més d'un consumidor, ja que ni Aldi ni Carrefour, dos gegants del sector amb una àmplia tradició en productes de marca pròpia, ocupen la primera posició. Segons l'avaluació, les cadenes que destaquen clarament són Costco i Esclat, pertanyent al Grup Bon Preu.

Costco ha revolucionat el mercat espanyol amb la seva proposta única basada en la compra a l'engròs, un model que permet oferir preus molt competitius sense renunciar a la qualitat. La seva línia pròpia, Kirkland Signature, s'ha convertit en una referència per oferir productes premium a preus atractius, una cosa poc habitual en marques blanques fins fa poc temps.

Esclat també obté una gran nota

Per la seva banda, Esclat, molt present a Catalunya, ha apostat fortament per productes frescos i làctics de proximitat. La cadena catalana s'ha diferenciat per l'alta qualitat dels seus aliments frescos, oferint des de fruites i verdures fins a carns i peixos que destaquen pel seu sabor i origen local. Això ha impulsat la percepció positiva dels consumidors cap a la seva marca blanca.

Claus de l'auge de les marques blanques

El creixement sostingut de les marques blanques a Espanya s'explica per diverses raons. Segons dades recents, les vendes d'aquests productes han augmentat un 8,5% durant l'últim any, superant amb escreix el creixement d'altres categories alimentàries.

| Mercadona, Getty Images, XCatalunya

A més, cadenes com Mercadona o Aldi han revelat que la major part dels seus ingressos procedeixen ja de les seves marques pròpies, assolint fins al 72% de les seves vendes totals.

Una de les raons fonamentals és que el consumidor actual no només busca estalviar diners, sinó que també valora cada vegada més la transparència i qualitat dels productes que adquireix. Segons diversos estudis de consum, el 75% dels espanyols reconeix escollir marques blanques per la seva excel·lent relació qualitat-preu. L'accessibilitat d'aquests productes i la seva varietat, que abasta des d'aliments bàsics fins a cosmètics o productes de neteja, també contribueixen decisivament a la seva popularitat.

En definitiva, Costco i Esclat es consoliden com les millors opcions per a aquells que busquen marques blanques d'alta qualitat, demostrant que el consumidor espanyol està cada vegada més informat i exigent, premiant les cadenes que ofereixen valor real més enllà del preu. Aquest reconeixement per part de l'OCU podria marcar una tendència cap a un consum més intel·ligent, en què el preu no és l'únic factor decisiu, sinó que la qualitat adquireix una rellevància fonamental en la decisió final de compra.