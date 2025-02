Cop d'efecte d'Aldi: La nova botiga que obre a Catalunya

ALDI continua el seu creixement a Catalunya. L'empresa alemanya d'alimentació està ampliant la seva quota de mercat al nostre país i està competint amb grans empreses d'aquest sector com Bonpreu Esclat, Mercadona o Lidl. Així mateix, els llocs de treball també augmenten, potenciant l'economia de la zona.

Aldi continua el seu creixement amb la inauguració de la seva segona botiga a L'Hospitalet de Llobregat, la primera al barri de Bellvitge. El nou establiment, situat a Rambla Marina, 279, compta amb uns 1.000 m2 de sala de vendes i un equip de 21 treballadors. Amb aquestes incorporacions, la companyia suma més de 1.250 empleats a Catalunya, una zona estratègica per a la cadena de supermercats.

| Aldi

ALDI manté el seu compromís d'expansió a Barcelona, que es consolida com la província amb més botigues ALDI del país i arriba als 73 establiments. La cadena de supermercats també reforça així la seva presència a Catalunya, la regió que més obertures va concentrar el 2024.

"Ens fa molta il·lusió celebrar aquesta obertura a L'Hospitalet de Llobregat, al barri de Bellvitge, i continuar demostrant el nostre ferm compromís amb la província de Barcelona i Catalunya", ha destacat Xavier Martínez, responsable d'Expansió d'ALDI a la zona, durant l'acte d'inauguració de l'establiment. "Gràcies a la nostra dedicació amb els clients, ens hem convertit en una opció de compra rellevant i de confiança per a més de 7 milions de famílies a Espanya, també catalanes", ha afegit Martínez.

La inauguració del nou ALDI de L'Hospitalet de Llobregat ha comptat amb l'assistència d'Imán Aisa Abdellaoui, regidora adjunta d'Economia de Proximitat de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat; i de Rafael Gómez Viñas, regidor del Districte VI (Bellvitge i Gornal) i del Districte I (el Centre, Sant Josep i Sant Feliu).

El primer ALDI al barri de Bellvitge: assortiment de qualitat a preus baixos

El segon supermercat ALDI ubicat a L'Hospitalet de Llobregat està obert al públic de dilluns a dissabte de 9:00 – 21:00 h. En ell, els consumidors podran trobar un ampli assortiment de productes d'alta qualitat al preu més baix. Amb motiu de la nova obertura, ALDI oferirà als seus clients descomptes exclusius de fins a un 30% en una trentena de productes essencials per facilitar l'estalvi en la cistella de la compra.

| Aldi, Studioroman

A més, mantindrà promocions setmanals i quinzenals en tot el seu assortiment, amb un 86% dels productes de marca pròpia i un 80% d'origen nacional, també catalans. Així, ALDI assegura la qualitat alhora que garanteix vies d'estalvi per a les famílies i veïns de L'Hospitalet de Llobregat.

ALDI continua la seva expansió a Catalunya aquest 2025

ALDI continuarà augmentant la seva presència a Catalunya aquest 2025 amb un ambiciós pla d'expansió. A més de la nova botiga de L'Hospitalet de Llobregat, la companyia ja va inaugurar un altre establiment a la regió el passat mes de gener, concretament al carrer Sardenya de Barcelona.

La cadena de supermercats preveu altres 5 obertures a Catalunya aquest any, de les prop de 40 previstes en tot el territori nacional. ALDI manté així el seu compromís per apropar la seva opció de compra basada en el descompte al màxim nombre possible de famílies espanyoles.

Gràcies a aquest creixement, ALDI es posiciona com una opció de compra confiable i rellevant per a les llars espanyoles, guanyant més de 387.000 nous consumidors el 2024 i situant-se com la cadena de supermercats amb major creixement de clients a Espanya en els últims tres anys. Avui en dia, ALDI ja compta amb més de 470 establiments i més de 7 milions de clients al país, aconseguint que 4 de cada 10 llars hagin comprat a ALDI en l'últim any.

| Aldi, ShotPrime

Sobre ALDI

ALDI és una de les principals cadenes de supermercats d'Espanya, amb un model de negoci basat en el descompte. L'entrada d'ALDI al mercat espanyol es va produir el 2002 i actualment compta amb més de 470 botigues i més de 7.500 empleats. ALDI orienta la seva activitat en oferir productes d'alta qualitat al millor preu, que obté comprant als millors proveïdors locals, estatals i internacionals i mitjançant les seves marques pròpies, que representen el 86% del seu assortiment i els estàndards dels quals permeten mantenir la millor relació qualitat – preu en els seus productes.

El grup d'empreses ALDI Nord és una de les cadenes d'alimentació més importants del món. El discounter centra tots els seus esforços en oferir productes bàsics de qualitat al millor preu a clients de vuit països europeus. La clau de l'èxit continuat d'ALDI Nord Group són els seus més de 91.000 treballadors i treballadores de Bèlgica, França, Alemanya, Luxemburg, Països Baixos, Polònia, Portugal i Espanya.