Els gossets virals que representen l'escena més mítica de 'El Rei Lleó'

A internet, on els vídeos d'animals dominen el contingut viral, dos gossos han aconseguit l'impensable: recrear amb absoluta mestria l'escena més icònica de El Rei Lleó. Amb una interpretació digna d'un Oscar, aquests cans han conquerit milers de persones en imitar Mufasa i Scar en la tràgica seqüència de la pel·lícula de Disney.

El vídeo, compartit al compte de Twitter @PuppiesTlover amb crèdits a @good.boy.Ollie a Instagram, ha acumulat més de 60.000 visualitzacions en poques hores. La publicació mostra dos gossos veient atentament l'escena a televisió, com si estiguessin prenent notes per a la seva actuació. Poc després, apareixen caracteritzats amb perruques que simulen les majestuoses melenes de lleó: un amb un pelatge clar com Mufasa, l'altre amb una melena fosca, en el paper de Scar.

Una actuació estel·lar

La màgia del vídeo no només resideix en la caracterització, sinó en l'expressivitat i naturalitat amb què els gossos interpreten els seus rols. En un moment clau, el gos de melena fosca es posiciona estratègicament en un sofà elevat, emulant el penya-segat de l'escena original. Mentrestant, el seu company de pelatge clar s'acosta, recreant l'instant en què Mufasa lluita per la seva vida. La tensió s'eleva quan el "Scar" caní mira amb intensitat el seu oponent i, en un gir dramàtic, sembla empènyer-lo fora del sofà, representant la caiguda més memorable de la història del cinema animat.

El que fa encara més impressionant aquest vídeo és la coordinació entre ambdós gossos. Encara que és evident que el seu amo ha jugat un paper clau en la direcció de l'escena, la naturalitat amb què els cans es presten al joc i la seva expressivitat han deixat molts sense paraules. No és d'estranyar que els comentaris a les xarxes demanin que els atorguin un premi per la seva brillant interpretació.

El llegat de 'El Rei Lleó'

El Rei Lleó és una de les pel·lícules més estimades de Disney. Estrenada el 1994, la cinta es va convertir ràpidament en un fenomen cultural, recaptant més de 960 milions de dòlars a taquilla i guanyant dos premis Oscar per la seva banda sonora i la cançó original Can You Feel the Love Tonight, d'Elton John. La història de Simba, un cadell de lleó que ha de recuperar el seu tron després de la traïció del seu oncle Scar, ha transcendit generacions i continua sent una de les narracions més emotives i memorables del cinema animat.

El 2019, Disney va llançar un remake en CGI de El Rei Lleó, que encara que va dividir opinions, va tornar a posar al centre de la conversa aquests entranyables personatges. Al llarg dels anys, l'escena de la mort de Mufasa ha estat una de les més recordades i parodiades, però pocs han aconseguit retre-li tribut amb tanta gràcia i fidelitat com aquests gossos.