El gosset que es fa el dormit després de fer-la grossa

En el vast univers d'internet, poques coses resulten tan irresistibles com els vídeos protagonitzats per gossos. I és que aquests fidels companys sempre troben la manera de fer-nos somriure, fins i tot quan han estat atrapats en plena entremaliadura. És exactament el que ha succeït amb un adorable gos que, després de destrossar una sabata, va optar per l'estratègia més divertida i inesperada: fer-se el dormit per evitar ser renyat.

El vídeo, publicat al compte de Twitter @PuppiesTlover, ha causat sensació entre els usuaris, acumulant milers de visualitzacions i reaccions. L'escena és clara: una persona sosté el que abans era una sabatilla i que ara ha quedat reduïda a un garbuix de tela i sola mossegada. Mentre es lamenta per la pèrdua, la càmera es desplaça fins al principal sospitós: un gos blanc d'orelles caigudes que, en notar que ha estat descobert, decideix fingir estar profundament adormit.

Els seus ulls entreoberts i l'aparent calma amb què descansa sobre la seva manta blava converteixen el moment en una escena de comèdia pura. El gos intenta dissimular tot el que pot, però al final s'adona que està defensant l'indefensable.

Una estratègia digna d'un actor

No és la primera vegada que els gossos intenten escapar d'una reprimenda amb tàctiques dignes de Hollywood. L'instint d'evitar conflictes és quelcom innat en els animals, especialment en aquells que han après a reconèixer les emocions humanes. Fingir estar adormit no només és una forma d'evitar el càstig, sinó que també pot ser una estratègia per generar tendresa i evitar que el seu amo s'enfadi massa.

En el vídeo, es pot observar com el gosset sembla tancar encara més els ulls a mesura que el seu amo s'acosta amb la sabata destrossada. L'escena culmina amb el moment en què, en notar que la mentida no ha tingut efecte, el caní obre els ulls amb una mirada de resignació, com si ja sabés que ha estat descobert.

Per què els gossos actuen així?

Els gossos són experts a llegir les emocions dels seus amos. Un estudi publicat a la revista científica Animal Cognition va demostrar que els gossos poden interpretar gestos i expressions humanes, i ajusten el seu comportament en funció d'això. En altres paraules, saben quan han fet alguna cosa malament i poden adoptar actituds que busquen apaivagar els seus amos.

En aquest cas, el gosset protagonista del vídeo sembla haver après que fer contacte visual amb el seu amo després d'una entremaliadura podria no ser la millor idea. La seva solució: simular que està profundament adormit, com si la situació no tingués res a veure amb ell. No és estrany veure comportaments similars en altres gossos, com amagar-se sota una taula, evitar el contacte visual o fins i tot adoptar una postura submisa.