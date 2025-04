Gratis: La gran novetat de BBVA als seus clients

En plena era digital, on cada segon compta i la immediatesa s'ha convertit en una necessitat més que en un luxe, les entitats bancàries estan adaptant els seus serveis a les exigències del nou consumidor. Però algunes ho fan de manera més decidida que altres. En aquest context, una de les majors entitats financeres del país ha fet un pas inesperat que podria canviar radicalment la manera en què milions de persones gestionen els seus diners.

BBVA ha iniciat una transformació discreta, gairebé sense fer soroll, però amb conseqüències que van molt més enllà d'una simple millora tècnica. I encara que els seus moviments més recents han passat desapercebuts per al gran públic, estan a punt de consolidar un canvi que porta anys gestant-se en el cor de la banca europea.

| Canva, Banco Sabadell

Una revolució silenciosa: les transferències immediates es normalitzen

El 9 de gener de 2025, BBVA va activar un nou sistema que permet als seus clients realitzar transferències immediates des del seu web o aplicació mòbil sense cap mena de cost addicional. L'entitat ho presenta com una mesura que respon al nou reglament europeu i al seu compromís amb la digitalització. Però la veritat és que aquesta decisió va molt més enllà d'una simple adequació normativa.

Fins ara, les transferències immediates —aquelles que permeten enviar diners en segons a un altre compte bancari— solien implicar una comissió. Tot i que Bizum havia aconseguit popularitzar la idea del “pagament a l'instant”, molts clients encara optaven per les transferències estàndard (de 24 a 48 hores) per evitar el cost extra. Aquesta barrera, a BBVA, ja no existeix.

| Canva, XCatalunya

Coherència entre canals: també en oficines

L'entitat no ha limitat aquest canvi a l'entorn digital. BBVA ha decidit igualar les tarifes de les transferències immediates realitzades en oficines amb les de les estàndard, cosa que significa que tant el client que opera en línia com el que acudeix a una sucursal té ara les mateixes condicions. Una mesura que, encara que pot semblar menor, reforça la coherència del seu model d'atenció i evita agreujar la bretxa digital entre generacions.

Aquest ajust en les tarifes arriba en un moment clau, on el reglament 2024/886 del Parlament Europeu imposa que les comissions per transferències immediates no poden ser superiors a les de qualsevol altra transferència similar. En altres paraules, la banca ja no pot penalitzar l'usuari per voler que els seus diners arribin en segons.

Però el veritablement important estava al final

Més enllà de tecnicismes, tarifes o normatives, el que BBVA ha fet amb aquesta mesura té un valor simbòlic i estratègic enorme: acaba de declarar la fi de les transferències lentes de pagament, i amb això, posa el llistó molt alt per a la resta de bancs. Perquè no es tracta només d'oferir una funció més, sinó de normalitzar la immediatesa com a estàndard.

El que fins fa poc era un extra opcional —i de pagament—, ara és el mínim exigible. I si BBVA ho ha fet, els altres no trigaran a seguir el mateix camí. En altres paraules: la velocitat ja no és un privilegi digital, és un dret financer. I qui no ho entengui, es quedarà enrere.