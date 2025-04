Existeix: El gos verd

Una famosa frase espanyola sol dir que una cosa és tan estranya com un "gos verd". L'expressió, que tradicionalment s'utilitza per descriure situacions extremadament rares o improbables, ara sembla haver cobrat vida pròpia gràcies a un curiós vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials. Publicat pel compte @PuppiesIover a X (abans Twitter), el vídeo mostra amb absoluta claredat un gos que, literalment, es torna verd després de fregar-se intensament pel gespa acabada de tallar del pati de casa seva.

Al vídeo, que ja acumula més d'un milió de visualitzacions, s'observa l'animal rebolcant-se alegrement, totalment entregat al plaer de sentir l'herba fresca al seu cos. A mesura que avança la seqüència, el pelatge originalment blanc d'aquest juganer gos va adquirint un to verd fluorescent, resultat del contacte directe amb la gespa acabada de segar. Finalment, la gravació mostra el simpàtic animal assegut davant de la càmera, orgullós i somrient, completament tenyit d'un verd tan cridaner com inesperat.

| XCatalunya

Aquest peculiar fenomen ha desfermat tot tipus de reaccions i preguntes, especialment sobre les característiques d'aquesta raça. El protagonista del vídeo és un Golden Retriever, una de les races de gossos més populars del món, especialment apreciada pel seu caràcter amigable, la seva intel·ligència i la seva capacitat per relacionar-se amb humans i altres animals. Però, què té aquesta raça en particular que fa que gaudeixin tant de rodar per l'herba?

Els particulars Golden Retriever

Els Golden Retriever són gossos que posseeixen un pelatge molt especial, amb doble capa que els ajuda a adaptar-se a diferents climes i temperatures. La capa interna és densa i resistent a l'aigua, mentre que la capa externa és llarga i sedosa, cosa que facilita que substàncies com la gespa acabada de tallar s'adhereixin fàcilment a ells. A més, aquests gossos tenen una energia notablement alta i una personalitat molt juganera, cosa que els porta a rebolcar-se en qualsevol superfície que els resulti agradable i estimulant, com la gespa fresca, el fang o fins i tot la neu.

Aquest tipus de comportaments també compleix una funció biològica, ja que en rodar-se a l'herba, els gossos poden refrescar-se, eliminar restes de pell morta o fins i tot camuflar la seva olor corporal. En aquest cas particular, encara que el color verd pugui semblar molt cridaner, és totalment inofensiu i desapareix fàcilment després d'un bany o amb el pas d'uns dies.

Malgrat l'ensurt inicial que podria provocar trobar la teva mascota tenyida d'un color tan poc habitual, aquest curiós episodi és completament segur per a l'animal. Els experts veterinaris assenyalen que la gespa acabada de tallar allibera clorofil·la, una substància vegetal innòcua que s'impregna al pelatge del gos en fregar-se sobre ella. Per tant, a part d'un aspecte temporalment inusual, no hi ha cap risc per a la salut del ca.

El "gos verd" que ha conquerit les xarxes socials és un altre exemple de com les situacions més quotidianes poden convertir-se en fenòmens virals. Gràcies al compte @PuppiesIover, milers de persones han pogut conèixer una curiosa i divertida faceta dels Golden Retriever, demostrant que, efectivament, un gos verd pot existir més enllà de les expressions populars.